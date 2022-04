Esporte Cristiano Ronaldo pede desculpas por derrubar de propósito o celular de um torcedor após derrota no Campeonato Inglês

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2022

Atacante português se retratou por meio de sua conta no Instagram. (Foto: EBC)

O atacante português Cristiano Ronaldo, 37 anos, pediu desculpas após derrubar – de propósito – o celular de um torcedor adolescente na saída de campo logo após a derrota do Manchester United, seu time, para o Everton. Válido pelo Campeonato Inglês, o duelo disputado no estádio Goodison Park, em Liverpool, teve placar de 1 a 0.

Com teve atuação apagada, o craque postou em sua conta no Instagram um texto reconhecendo o erro. Também defendeu a importância de dar bons exemplos aos jovens e convidou o torcedor do Everton a assistir uma partida em Old Trafford, casa do Manchester.

“Nunca é fácil lidar com emoções em momentos difíceis como o que estamos enfrentando”, escreveu. “No entanto, temos que ser respeitosos, pacientes e dar exemplo a todos os jovens que amam este belo esporte. Gostaria de me desculpar pela explosão e, se possível, convidar o torcedor para assistir a um jogo, como sinal de fair-play”.

O incidente aconteceu neste sábado (9), quando o torcedor estava com um braço esticado, segurando o aparelho, quando foi surpreendido por Cristiano Ronaldo, que usou a mão direita para derrubar o aparelho.

A atitude lembrou o ato do argentino Calleri, do São Paulo, contra um jovem das categorias de base do Palmeiras, recentemente, após a final do Campeonato Paulista.

O próximo desafio do Manchester United, que permaneceu na sétima posição, com 51 pontos, é contra o Norwich, no Old Trafford, pela Premier League.

Repercussão

Em entrevista à imprensa de Liverpool, a mãe do adolescente acusou Cristiano Ronaldo de agressão e afirmou que o garoto tem 14 anos, sofre de transtorno do espectro autista e nunca estivera anteriormente em um estádio durante partida de futebol. O tom foi de desabafo:

“Ronaldo passou por meu filho junto à arquibancada, com um temperamento terrível, e atirou o telefone para fora da mão do meu filho. Eu fiquei abalada e o meu menino em choque completo, além de machucar a mão. Ele é autista e também sofre de dispraxia, então não tem condições de compreender plenamente o que aconteceu”.

A mulher, de nome Sarah, diz que seu filho vê Cristiano Ronaldo como um ídolo, apesar de não atuar pelo seu clube de coração: “Ronaldo é um grande jogador e meu menino sempre diz antes do jogo: “Ronaldo vai estar lá”. E então ele acaba sendo agredido por essa mesma pessoa.

De acordo com a imprensa britânica, autoridades policiais já entraram em contato com cartolas do Manchester United e do Everton após receber denúncias relacionadas ao fato. Não está descartada a hipótese de abertura de investigação ou mesmo processo por agressão, com o agravante de a vítima ser menor de idade e vulnerável.

