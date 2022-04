Esporte Leclerc vibra com vitória na Austrália e destaca carro “competitivo e confiável” da Ferrari

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Charles Leclerc teve um fim de semana perfeito na Austrália, com pole-position e vitória de ponta a ponta. (Foto: F1/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Charles Leclerc teve um fim de semana irretocável na Austrália. Se na primeira corrida do ano, no Bahrein, teve de resistir à pressão de Max Verstappen em boa parta da prova, o que se viu em Melbourne foi o monegasco da Ferrari impor um ritmo muito forte desde o início, dominando de ponta a ponta.

A euforia da equipe assim que Leclerc desceu do carro não é por acaso. Depois de tantos anos amargando posições intermediárias, a Ferrari enfim dá aos seus pilotos um carro vencedor, e Leclerc destacou o desempenho do F1-75 como o motivo de poder sorrir.

“Na F1, essa foi a primeira vez que consegui controlar bem a vantagem na pista. O carro estava muito bom, claro que fiz um bom trabalho no fim de semana, mas isso é impossível sem um carro bom”, ressaltou o líder da temporada. “Especialmente neste fim de semana, fomos extremamente fortes em ritmo de corrida, e com os pneus também, consegui administrá-los bem”, acrescentou.

Após o safety car provocado pela batida de Sebastian Vettel, Leclerc fez uma relargada mais complicada que o normal. O piloto explicou que, naquele momento, o carro saiu de frente na última curva, o que quase lhe custou a liderança. “Foi difícil defender a posição, mas consegui. Depois disso, a aderência voltou e eu consegui vencer.”

Por fim, Leclerc exaltou a confiabilidade do carro vermelho. “Claro que é só a terceira corrida, difícil pensar no campeonato todo, mas temos um carro competitivo, confiável, e estamos bem. Se nos mantivermos assim, acho que teremos chance de vencer, e é isso que traz o sorriso de volta ao meu rosto depois de tantos anos difíceis.”

Nascar: Troca de socos

Os pilotos Ty Gibbs e Sam Mayer trocaram socos após prova da Xfinity Series, segunda divisão da Nascar, a Stock Car americana. Logo após a prova no autódromo de Martinsville, na sexta-feira (8), os dois se encontraram nos boxes e começaram a discutir, o desentendimento acabou evoluindo e começaram a trocar socos. Os dois acabaram caindo ao chão e foram separados por membros das equipes e oficiais de prova da Nascar. Um dos oficiais acabou ferido na confusão.

A origem da briga se deu na disputa pela vitória no autódromo localizando no estado da Vírginia. Ty Gibbs, promessa da categoria para o futuro, disputava a liderança da prova ao ser atingido por Sam Mayer na última volta da corrida. Com isso, Gibbs terminou a prova apenas na oitava posição.

A Nascar, principal categoria do automobilismo nos Estados Unidos, é famosa pelas brigas entre pilotos após as provas. O regulamento, mais permissivo com relação a toques que outras categorias, faz com que embates fora da pista sejam comuns. Em 2014, uma grande briga entre os campeões Brad Keselowski e Jeff Gordon gerou caos no autódromo do Texas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte