Esporte Pilotos da Nascar trocam socos após batida nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2022

A principal categoria do automobilismo norte-americano é famosa pelas brigas entre pilotos após as provas. (Foto: Reprodução)

Os pilotos Ty Gibbs e Sam Mayer trocaram socos após prova da Xfinity Series, segunda divisão da Nascar, a Stock Car norte-americana. Logo após a prova no autódromo de Martinsville, os dois se encontraram nos boxes e começaram a discutir, o desentendimento acabou evoluindo e começaram a trocar socos.

Os dois acabaram caindo ao chão e foram separados por membros das equipes e oficiais de prova da Nascar. Um dos oficiais acabou ferido na confusão.

A origem da briga se deu na disputa pela vitória no autódromo localizado no Estado da Vírginia. Ty Gibbs, promessa da categoria para o futuro, disputava a liderança da prova ao ser atingido por Sam Mayer na última volta da corrida. Com isso, Gibbs terminou a prova apenas na oitava posição.

A Nascar, principal categoria do automobilismo nos Estados Unidos, é famosa pelas brigas entre pilotos após as provas. O regulamento, mais permissivo com relação a toques que outras categorias, faz com que embates fora da pista sejam comuns. Em 2014, uma grande briga entre os campeões Brad Keselowski e Jeff Gordon gerou caos no autódromo do Texas.

A Nascar

O nome vem da abreviação de National Association for Stock Car Auto Racing (Associação Nacional para Corridas de Carros de Série). É uma associação automobilística norte-americana que sanciona e controla múltiplos eventos de esporte a motor, em especial competições de “stock cars” (“automóveis de fábrica”).

As três principais séries organizadas pela Nascar são a Nascar Cup Series, a Xfinity Series e a Truck Series. A empresa também supervisiona a denominada Nascar Local Racing, o Whelen Modified Tour, Whelen All-American Series e Nascar iRacing.com Series.

A associação tem sua sede oficial em Daytona Beach, e também mantém escritórios nas cidades de Charlotte, Concord e Conover. Os escritórios regionais estão localizados em Nova Iorque e Los Angeles, com escritórios internacionais na Cidade do México e Toronto. Devido às raízes do sul dos EUA, praticamente todas as equipes que disputam suas principais divisões ainda estão baseadas na Carolina do Norte, especialmente perto da cidade de Charlotte.

A Nascar é o segundo esporte profissional, apenas atrás da NFL em termos de telespectadores e fãs nos Estados Unidos. Internacionalmente, suas corridas são transmitidas pela televisão em mais de 150 países.

A particularidade destas competições é que os circuitos são quase sempre ovais e com carros de série, ou seja, carro cujo a silhueta é de um carro que saiu da fábrica. Atualmente, carros são fabricados por especialistas com base em perfis e especificações detalhadas pela Nascar e motores são fornecidos pela Toyota, Ford e Chevrolet, garantindo um nível constante de concorrência para todos os participantes.

As marcas concorrentes hoje são: Ford com Ford Mustang na Monster Energy Nascar Cup Series e Ford Mustang na Xfinity; Chevrolet com o Chevrolet Camaro na Monster Energy Cup Series e Xfinity Series com o Chevrolet Camaro; Toyota com o Toyota Camry na Monster Energy e o Toyota Supra na Xfinity. A Pontiac e Dodge também participavam na competição, no entanto declinaram depois de registrar resultados pouco favoráveis. No passado, os carros da Plymouth, Chrysler, Oldsmobile, Hudson, e Buick fizeram parte da categoria.

