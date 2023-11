Futebol Cristiano Ronaldo pede substituição de árbitro e se irrita ao ouvir a torcida gritando “Messi, Messi”

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2023

Cristiano Ronaldo foi um dos destaques da partida, mesmo sem balançar a rede. (Foto: Reprodução)

Durante a vitória do Al-Nassr por 1 a 0 sobre o Al-Ettifaq nessa terça-feira (31), na prorrogação das oitavas de final da Copa do Rei da Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo foi um dos destaques da partida, mesmo sem balançar a rede. O astro português ficou indignado com a arbitragem e pediu a substituição do árbitro chileno Piero Mazza.

Ao mesmo tempo, Cristiano Ronaldo foi provocado pelos torcedores rivais e ficou irritado ao ouvir gritos de Messi.

No entanto, a vitória do Al-Nassr garantiu a classificação da equipe para as quartas de final da Copa do Rei da Arábia Saudita.

Antes de bater um lateral, Cristiano ouviu a torcida do Al-Ettifaq gritando “Messi, Messi, Messi”. Ele deu um sorriso irônico no começo, mas depois simplesmente ignorou os provocadores e continuou o jogo.

Além disso, o jogo teve outro momento interessante. No primeiro tempo, o Al-Nassr teve um gol do brasileiro Anderson Talisca anulado pelo VAR, por suposta posição de impedimento. No entanto, o lance era duvidoso e, parecia que o jogador brasileiro estava em posição legal, enquanto Cristiano poderia estar em posição irregular na pequena área.

Assim, o próprio Al-Nassr em seu perfil na rede social ‘X’, o antigo Twitter, debochou do erro da arbitragem.

Contudo, as polêmicas de arbitragem não param por aí. Nos acréscimos do primeiro tempo, o árbitro cancelou um cartão amarelo que havia dado inicialmente para Anderson Talisca e o puniu com o cartão vermelho, por agressão, em mais um lance que contou com o auxílio do VAR.

Cristiano Ronaldo, que também recebeu um cartão amarelo, aos 12 minutos de jogo, ficou revoltado com a punição a Talisca e questionou a arbitragem do árbitro chileno Piero Mazza.

Ainda houve mais confusão no fim do segundo tempo, quando o árbitro expulsou o meio-campista Ali Hazazi, do Al-Ettifaq.

Por fim, o gol da vitória do Al-Nassr só aconteceu no segundo tempo da prorrogação. O atacante Sadio Mané aproveitou um cruzamento da esquerda para empurrar para o fundo da rede e assegurar o triunfo em Riade.

Bola de Ouro

Há seis anos sem conquistar um prêmio da Bola de Ouro, dado pela revista francesa France Football, Cristiano Ronaldo deve encerrar sua carreira no Al-Nassr, da Arábia Saudita, com cinco títulos de melhor jogador do mundo. Messi, com quem rivalizou no prêmio durante a última década, venceu na segunda-feira sua oitava Bola de Ouro, mesmo após se transferir para o Inter Miami, dos Estados Unidos – ele é o primeiro atleta que não atua na Europa ou América do Sul a conquistar a premiação. Nas redes sociais, o atacante português “zombou” da decisão da comissão de jornalistas selecionados pela revista ao conceder o título ao argentino campeão do mundo.

Em postagem do jornal espanhol As, o repórter Tomás Roncero analisava a conquista do camisa 10. “Consumou-se o que sabíamos. Iam dar novamente a Bola de Ouro a Messi. Felicidades, Leo. Felicidades, campeão.” Nos comentários, Cristiano respondeu com uma série de emojis de risada. No Instagram, o comentário de CR7 já contava com mais de 40 mil curtidas em pouco mais de sete horas. As informações são do portal de notícias Terra e do jornal O Estado de S. Paulo.

