Futebol Cristiano Ronaldo peita e grita com árbitro brasileiro em jogo na Arábia Saudita

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O árbitro brasileiro Anderson Daronco foi alvo da fúria de Cristiano Ronaldo. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O árbitro brasileiro Anderson Daronco foi alvo da fúria de Cristiano Ronaldo, na sexta-feira (22), no duelo entre Al-Nassr e Al-Ahli pela Liga Saudita. O craque português reclamou de um possível pênalti no segundo tempo e, revoltado, gritou com Daronco e peitou o juiz, conhecido pelo porte físico musculoso. CR7 não foi advertido no lance.

No momento da reclamação, o Al-Nassr vencia por 4 a 2, com dois gols de Cristiano Ronaldo. A partida terminou com vitória do Al-Nassr sobre o Al-Ahli por 4 a 3. Cristiano Ronaldo balançou as redes duas vezes e contou com o apoio do brasileiro Anderson Talisca para estabelecer a vantagem do Al-Nassr, de Luís Castro. No lado do Al-Ahli, Kessié, Mahrez e Al-Buraikan anotaram os gols.

Triunfo

Esse foi o 5º triunfo seguido de CR7 e sua trupe, alcançando os 15 pontos e colando de vez no líder Al Ittihad, que tem 18 pontos.

Para o Ahli, por sua vez, o placar é tenebroso.

Agora, o time de Roberto Firmino estaciona nos 15 pontos e cai para a 6ª posição, sendo ultrapassado justamente pelo adversário desta sexta.

Em campo, o Al Nassr demorou apenas 4 minutos para abrir o placar, com uma ótima transição ofensiva finalizada pelo grande craque do time.

Depois de ótima puxada, Mané fez a assistência e Cristiano Ronaldo fuzilou cruzado, no cantinho do goleiro Mendy, para abrir sua conta.

Os donos da casa seguiram em cima e ampliaram aos 17, com gol do brasileiro Anderson Talisca.

Ainda na etapa inicial, o meio-campista Kessié diminuiu para o Al Ahli, mas Talisca jogou um balde d’água fria na reação do Al Ahli com um golaço nos acréscimos.

Após mais um contra-ataque, o ex-Bahia acertou um chute maravilhoso, ao estilo “folha seca”, que encobriu Mendy, bateu no travessão e morreu no fundo das redes.

Na volta do intervalo, os visitantes voltaram a diminuir o prejuízo, com Mahrez deslocando o goleiro em cobrança de pênalti.

Só que CR7 estava a fim de jogo, e, apenas dois minutos depois, girou na meia-lua e bateu seco, no canto de Mendy, que ainda tentou chegar, mas não alcançou.

Com a vantagem de dois gols no placar, o Al Nassr ficou “cozinhando” o jogo até os minutos finais, enquanto o Al Ahli buscava um tento para “voltar” à partida.

De tanto insistir, o time visitante marcou aos 43 do 2º tempo: Mahrez deu lindo drible e cruzou rasteiro para Al Brikan só chegar completando para dentro.

O lance agitou os minutos finais, mas os mandantes conseguiram segurar o triunfo até a finalização da partida e celebraram a 5ª vitória seguida. As informações são da CNN, do jornal O Estado de S. Paulo e da ESPN.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/cristiano-ronaldo-peita-e-grita-com-arbitro-brasileiro-em-jogo-na-arabia-saudita/

Cristiano Ronaldo peita e grita com árbitro brasileiro em jogo na Arábia Saudita

2023-09-23