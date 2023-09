Futebol Presidente do PSG explica por que o clube não fez uma grande homenagem para Messi após a conquista da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2023

Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube francês, ao lado de Lionel Messi, que levou a seleção argentina à glória máxima. (Foto: Reprodução)

Na última temporada, Lionel Messi levou a seleção argentina à glória máxima de conquistar a Copa do Mundo. No entanto, muitos estranharam que seu clube na época, o Paris Saint-Germain não fez nenhuma grande homenagem ao camisa 10. Nesse domingo (24), Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube francês, revelou os motivos.

“Conversamos muito fora de campo. Não sei o que ele fez ou deixou de falar. Como todo o mundo viu, publicamos um vídeo. Comemoramos com Messi em um treinamento e também no ambiente privado. Mas com todo o respeito: somos um clube francês”, explicou o mandatário em entrevista à RMC Sports.

O presidente do PSG continuou: “É claro que era delicado celebrar no estádio (Parque dos Príncipes). Temos que respeitar o país que (a Argentina) derrotou, seus companheiros franceses e também nossos torcedores. Mas (Messi) era e continua sendo um jogador incrível, e estamos orgulhosos de termos tido ele aqui”.

Durante a entrevista, Al-Khelaifi também falou sobre Kylian Mbappé. O profissional afirmou que tem muito orgulho do atacante e que o francês merece a Bola de Ouro.

“Os problemas que tivemos ficam em família, e Kylian é parte dela. Estou orgulhoso do que ele está fazendo e do que a equipe vem conseguindo. Temos o melhor jogador do mundo e, para mim, (Mbappé) merece conquistar a Bola de Ouro”, concluiu o dirigente da equipe francesa.

Lionel Messi conquistou a Copa do Mundo com a Argentina em dezembro de 2022. Os sul-americanos venceram os franceses nas penalidades máximas após empate em 3 a 3 nos 120 minutos. O camisa 10 marcou dois gols, enquanto Mbappé fez um hat-trick na grande decisão.

Goleada

Nesse domingo (24), o PSG goleou o rival Olympique de Marselha por 4 a 0, no Parque dos Príncipes, pela sexta rodada do Campeonato Francês. Os donos da casa perderam o atacante Kylian Mbappé ainda na primeira etapa, mas mesmo assim não tiveram dificuldade em vencer o rival com gols de Hakimi, Gonçalo Ramos e Kolo Muani.

Com o resultado, o Paris Saint-Germain volta a vencer na Ligue 1, depois de derrota na última rodada, e mantém a terceira posição com 11 pontos, atrás de Stade Brestois e Nice, com 13 e 12 pontos respectivamente. Já o Olympique é o sétimo, com nove pontos, e deixa escapar a chance de entrar no G4.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, pela sétima rodada da competição nacional. Às 12h (de Brasília), o PSG enfrenta o Clermont, no Stade Gabriel-Montepied. Às 16h, o Olympique encara o Mônaco, no Estádio Luís II. As informações são da Gazeta Esportiva.

