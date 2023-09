Futebol Seleções de futebol: Fifa divulga ranking mundial e Argentina abre vantagem na liderança; Brasil segue em terceiro

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A Argentina chegou a 1851,41 pontos no ranking e o Brasil subiu para 1837,61 pontos. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Fifa (entidade máxima do futebol) divulgou nessa quinta-feira (21) a nova atualização do seu ranking mundial de seleções – a quarta vez na temporada – e a Argentina abriu vantagem na liderança. O time treinado por Lionel Scaloni venceu os dois jogos da eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e chegou a 1851,41 pontos, se distanciando da França que está com 1840,76. O Brasil fecha o top 3 com 1837,61 pontos.

Com as vitórias sobre Bolívia e Peru nas eliminatórias do Mundial de 2026, o Brasil ganhou 9,34 pontos em relação a última atualização do ranking mundial de seleções da Fifa e encostou na França, que perdeu quase 3 pontos.

O top 10 não conta com novas seleções, mas possui uma alteração em relação a listagem de julho deste ano. Portugal e Itália trocaram de posições dentro do ranking – no meio do ano, a seleção portuguesa estava em 9º e a italiana em 8º, hoje elas se inverteram.

Veja o top 10 do Ranking da Fifa:

– Argentina – 1.851,4 pontos;

– França- 1.840,7 pontos;

– Brasil – 1.837,6 pontos;

– Inglaterra- 1.794,3 pontos;

– Bélgica- 1.792,6 pontos;

– Croácia- 1.747,8 pontos;

– Holanda- 1.743,1 pontos;

– Portugal- 1.728,5 pontos;

– Itália- 1.727,3 pontos;

– Espanha- 1.710,7 pontos.

Sistema

Como funciona e para que serve o ranking? O sistema, implementado em 31 de dezembro de 1992, estabelece uma classificação entre as federações que fazem parte da Fifa e tem uma forma particular de medição.

Após um longo período de testes e análises sobre a melhor forma de calcular o Ranking Mundial da Fifa, um novo método, aprovado pelo Conselho da entidade, entrou em vigor em agosto de 2018.

Esta nova versão, desenvolvida pela Fifa, foi chamada de “SUM”, pois se baseia em somar ou subtrair os pontos ganhos ou perdidos em uma partida do total de pontos acumulados até aquele momento, em vez de fazer uma média de pontos por partida ao longo do tempo, como acontecia na versão anterior do ranking mundial.

Os pontos adicionados ou subtraídos são determinados em parte pelo potencial relativo dos dois competidores, levando em consideração a expectativa lógica de que as equipes mais bem classificadas têm mais chances de obter um resultado positivo contra aquelas equipes que ocupam posições inferiores.

O próximo Ranking Mundial da entidade será publicado em 26 de outubro deste ano. As informações são do jornal O Globo e da Fifa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/selecoes-de-futebol-fifa-divulga-ranking-mundial-e-argentina-abre-vantagem-na-lideranca-brasil-segue-em-terceiro/

Seleções de futebol: Fifa divulga ranking mundial e Argentina abre vantagem na liderança; Brasil segue em terceiro

2023-09-21