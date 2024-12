Futebol Cristiano Ronaldo revela que deseja ser dono de um clube de futebol quando deixar os gramados

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2024

Aos 39 anos, o atacante ainda não sabe quando vai deixar os gramados. (Foto: Reprodução)

Cristiano Ronaldo não pretende deixar o futebol quando anunciar a sua aposentadoria. Mas se engana quem pensa que o craque português pensa em virar treinador ou dirigente.

Ex-Manchester United, Real Madrid e Juventus, Cristiano Ronaldo está atualmente no Al Nassr, da Arábia Saudita. Aos 39 anos, o atacante ainda não sabe quando vai deixar os gramados, mas tem planos para quando isso acontecer.

Em participação no Globo Soccer Awards de 2024, Cristiano Ronaldo descartou se tornar treinador ou presidente quando pendurar as chuteiras, mas deixou no ar a possibilidade de se tornar dono de um clube.

“Eu não sou técnico, nunca vou ser. Presidente de clube, provavelmente, também não. Mas dono de clube, talvez. Vamos ver o momento, a oportunidade…”, disse o português.

“Você tem algum em mente?”, questionou a apresentadora.

“Alguns, talvez”, despistou.

Cristiano Ronaldo voltou a tocar no assunto quando comentou o momento delicado que passa o Manchester United, clube que defendeu de 2003 a 2009. O craque não entrou em detalhes, mas acredita que os problemas dos Red Devils são maiores do que as trocas de treinadores ou jogadores.

“Os problemas não são os técnicos. É muito maior. Se eu fosse o dono do clube, eu faria os ajustes necessários”, comentou Cristiano Ronaldo.

“Esse é o plano? Falou com os Glazers (família Glazer está no comando do Manchester United desde 2005)?”, interrompeu a apresentadora.

“Ainda sou muito jovem, tenho muitos sonhos e planos pela frente, mas guardem minhas palavras: vou ser dono de um grande clube”, garantiu.

Cristiano Ronaldo tem contrato com o Al Nassr até junho de 2025, mas o clube árabe já demonstrou interesse na prorrogação do vínculo. Nesta temporada, o português tem 16 gols e 3 assistências em 19 partidas.

Bola de Ouro

Em outra frente, após ser eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa, Vinícius Júnior recebeu mais um reconhecimento pela sua última temporada. O brasileiro do Real Madrid foi eleito o melhor jogador do ano no Globe Soccer Awards, evento realizado anualmente em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, desde 2010, que premia os melhores atletas – a eleição é feita Associação Europeia de Clubes (ECA) em conjunto com a Associação Europeia de Agentes de Jogadores (EFAA).

No evento, Vini Jr. também ganhou o reconhecimento de ninguém menos que Cristiano Ronaldo, atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita. Ao discursar após receber premiações de melhor jogador em atividade no Oriente Médio e de maior artilheiro em partidas oficiais, o craque português classificou como “injusta” a perda da Bola de Ouro, prêmio distribuído pela revista francesa France Football, do brasileiro para Rodri, do Manchester City.

“Eu realmente amo o jeito que eles (jovens) estão fazendo a carreira deles… Bellingham, Lamine (Yamal), essa nova geração. Vinicius, que está fazendo um trabalho fantástico. Na minha opinião, ele merecia a Bola de Ouro. Foi injusto. Eu falo isso na frente de todo mundo. Eles deram para o Rodri. Ele merecia também, mas deviam ter dado para o Vinicius. Ele ganhou a Champions League, fez gol. As outras questões não são importantes. Quando você merece, você tem que receber”, disse o atacante português. As informações são da ESPN e do jornal O Globo.

