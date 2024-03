Esporte Cristiano Ronaldo salta para o Top 3 de atletas mais ricos da história

Por Redação O Sul | 12 de março de 2024

Menos de um ano depois de ir para o Al-Nassr, Cristiano Ronaldo saltou para o terceiro lugar do ranking de atletas mais bem pagos da história. (Foto: Reprodução)

Os aportes do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF, na sigla em inglês) no futebol do país mostram resultados em cifras e nos astros que chegam para tornar o campeonato local mais atraente. Cristiano Ronaldo foi um dos primeiros a fazer o movimento, quando foi para o Al-Nassr. Menos de um ano depois, ele saltou para o terceiro lugar do ranking de atletas mais bem pagos da história. A lista foi atualizada pelo Sportico, portal especializado em negócios do esporte, no último dia 7, e aponta apenas homens no top-10.

O golfe saudita também recebeu impulsionamentos na LIV Gof, liga do país e uma das que mais paga no mundo. Três atletas do top-10 da Sportico são golfistas. Tiger Woods é o segundo na classificação geral, com fortuna de US$ 2,66 bilhões (R$ 13,23 bilhões). Além do golfe e do futebol, há atletas de basquete, tênis e boxe nos dez primeiros.

A lenda do basquete Michael Jordan ocupa o topo da lista. O ex-atleta assinou com a Nike em 1984, quando foi draftado pelo Chicago Bulls. Isso mudou o destino dele e da marca. Jordan acumula fortuna de US$ 3,75 bilhões (R$ 18,6 bilhões). Aposentado há 20 anos, ele continuou a faturar e chegou a ganhar ainda mais anualmente do que recebia enquanto jogador. Os valores de todos os ganhos dos atletas foram corrigidos pela inflação.

Top-10 atletas mais bem pagos da história

Michael Jordan (basquete): US$ 3,75 bilhões (R$ 18,6 bilhões)

Tiger Woods (golfe): US$ 2,66 bilhões (R$ 13,23 bilhões)

Cristiano Ronaldo (futebol): US$ 1,92 bilhões (R$ 9,55 bilhões)

Arnold Palmer (golfe): US$ 1,76 bilhões (R$ 8,75 bilhões)

LeBron James (basquete): US$ 1,7 bilhões (R$ 8,46 bilhões)

Jack Nicklaus (golfe): US$ 1,67 bilhões (R$ 8,31 bilhões)

Lionel Messi (futebol): US$ 1,67 bilhões (R$ 8,31 bilhões)

David Beckham (futebol): US$ 1,5 bilhões (R$ 7,46 bilhões)

Roger Federer (tênis): US$ 1,49 bilhões (R$ 7,41 bilhões)

Floyd Mayweather (boxe): US$ 1,48 bilhões (R$ 7,36 bilhões)

Nos 15 anos em que jogou, Michael Jordan só foi o jogador mais bem pago da NBA em duas temporadas. Durante a carreira nas quadras, ele acumulou US$ 94 milhões (R$ 467 milhões na cotação atual). O astro ainda mantém patrocínios com parceiros de longa data, como Gatorade, 2K Games, Five Star Fragrances e Upper Deck. A Nike é o principal, com estimativa de pagamentos em US$ 250 milhões (R$ 1,2 bilhão) por ano. Anualmente, apenas Cristiano Ronaldo o supera, com faturamento de US$ 275 milhões (R$ 1,3 bilhão). Todos os 50 atletas que melhor recebem são de nove diferentes esportes e 17 países. Eles ganharam um total combinado de US$ 50 bilhões (R$ 248 bilhões) quando ajustado pela inflação.

Lista tem Neymar e apenas Serena Williams de mulher

Neymar é o único brasileiro com posição na lista. O jogador do Al-Hilal está em 16º, com fortuna avaliada em US$ 1,01 bilhão (R$ 5,02 bilhões). Na última temporada, o camisa 10 pouco jogou. Quando iniciou-se o calendário, na metade de 2023, ele ainda estava em recuperação de uma lesão no tornozelo. Em outubro, já saudável, machucou o joelho, o que lhe obrigou a fazer uma cirurgia e o tira dos gramados até agosto deste ano.

A única mulher da lista é a ex-tenista Serena Williams. Aposentada em 2022, ela tem a fortuna avaliada em US$ 630 milhões (R$ 3,1 bilhões). No ano passado, a lista também tinha apenas ela de mulher, mas em 38ª. Serena venceu 23 Grand Slams e lidera o ranking de premiações entre tenistas mulheres, com US$ 95 milhões (R$ 472 milhões). Assim como Jordan, ela tem boa parte da fortuna oriunda de acordos comerciais. Os principais parceiros são Nike, AT&T, Beats, Ford Motor, Gatorade e Subway.

