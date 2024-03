Esporte Esportes olímpicos: Lima, capital do Peru, é escolhida como sede dos Jogos Pan-Americanos de 2027

Capital peruana derrota Assunção, do Paraguai, e voltará a sediar evento após oito anos. (Foto: Reprodução)

Lima, capital do Peru, vai ser sede dos Jogos Pan-Americanos de 2027. Palco da competição em 2019, a cidade será a primeira a abrigar o Pan duas vezes os Jogos em um intervalo tão curto de tempo. Nesta terça-feira (12), Lima venceu Assunção em eleição realizada em Miami, nos Estados Unidos, por 28 a 24.

Assunção e Peru entraram no pleito há cerca de dois meses, porque a cidade colombiana de Barranquilla perdeu o direito de realizar o Pan de 2027 após não fazer o pagamento que necessitava à Panam Sports. A cidade colombiana não pagou duas parcelas de US$ 4 milhões (aproximadamente R$ 45 milhões, no total) como garantia aos donos do Pan. O contrato foi rompido em 3 de janeiro de 2024.

O grande trunfo de Assunção estava nos bastidores. Camilo Perez, presidente do Comitê Olímpico do Paraguai, é membro do COI (Comitê Olímpico Internacional), presidente da Odesur (Organização Desportiva Sul-Americana) e goza de grande influência entre os dirigentes.

Do lado de Lima, capital gastronômica da América Latina e acostumada a receber milhões de turistas anualmente, pesava o fato de terem organizado os Jogos há menos de cinco anos. Foi a única vez que o Peru recebeu o evento e a realização foi bastante elogiada na época.

São Paulo chegou a cogitar a candidatura para 2027, mas não apresentou oficialmente nenhuma proposta. Assim, a capital paulista deve se candidatar a receber os Jogos Pan-Americanos de 2031. São Paulo anunciou o desejo de se candidatar ao Pan de 2031 durante os Jogos de Santiago, no Chile, em outubro passado. Na ocasião, já se sabia que Barranquilla não estava cumprindo várias cláusulas do contrato com a Panam, principalmente os relacionados à parte financeira.

Os Jogos Pan-Americanos são disputados a cada quatro anos e reúnem 42 países das Américas. Ao todo, 12 países já realizaram os Jogos. O Paraguai poderia receber o evento pela primeira vez. Na última edição, em Santiago, no Chile, o Brasil levou mais de 600 atletas e voltou com recorde de medalhas conquistadas: 66 ouros, 73 pratas e 66 bronzes, totalizando 205 pódios.

Os Jogos ainda são o evento que mais dá vagas olímpicas atualmente. Ano passado, o Pan deu vagas olímpicas em 21 esportes, e o Brasil conseguiu se classificar para Paris 2024 em diversas modalidades: handebol feminino (14 atletas), boxe (9), hipismo (6), natação(2), pentatlo moderno (1), tênis (1), tiro com arco (1) e vela (4).

