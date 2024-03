Esporte Nos pênaltis, Caxias perde para o Bahia e é eliminado da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 13 de março de 2024

O jogo foi movimentado no Estádio Centenário. Foto: Tiago Caldas/EC Bahia O jogo foi movimentado no Estádio Centenário. (Foto: Tiago Caldas/EC Bahia) Foto: Tiago Caldas/EC Bahia

No estádio Centenário, em Caxias do Sul, Bahia e Caxias fizeram um jogo de quatro gols na noite dessa terça-feira (12), pela segunda fase da Copa do Brasil. Com os 2 a 2 no tempo normal, a partida foi para os pênaltis, e nas cobranças, o Bahia venceu por 6 a 5 e avançou para a terceira fase da competição nacional.

Jogo

O primeiro tempo começou movimentado e logo aos quatro minutos, gol do Caxias, mas feito pelo Bahia. Após cobrança de escanteio de Marcelo, a bota bateu no Caio Alexandre e morreu no fundo do gol. Mesmo em desvantagem, o Bahia seguia tentando marcar. Caio tentou, Thaciano também. A melhor chance veio com Everton Ribeiro, mas mandou por cima do gol após tentar chutar por cobertura. O empate veio aos 19 minutos com um chute certeiro de Victor Cuesta para Cauly, que chegou pegando forte e fazendo 1 a 1. A virada do Esquadrão foi aos 39, Thaciano aproveitou o espaço após passe de Everaldo.

No segundo tempo o Bahia seguia no ataque, buscando ampliar com Everaldo e Cauly. A melhor chance do Caxias foi com Álvaro, mas chutou fraquinho e Marcos Felipe fez a defesa. O time baiano chegou bastante no ataque, mas desperdiçou várias chances de ampliar nas finalizações. Aos 43 minutos, Caxias criou e não desperdiçou sua chance. Robinho aproveita cruzamento de Dudu Mandai, subiu mais que a marcação do Esquadrão e empatou a partida. Assim, o jogo foi para as cobranças de pênaltis para definir quem avança de fase.

Pênaltis

O Caxias começou batendo e Marcelo Ferreira mandou no travessão de Marcos Felipe. Na sequência, Everaldo marcou para o Bahia. Robinho, que marcou o empate e levou a partida para os pênaltis, em sua cobrança, parou no goleiro do Esquadrão, que defendeu.

Santiago Arias chutou pra cima e desperdiçou sua chance para o Bahia. Dudu Mandai marcou o primeiro para o Caxias, na terceira cobrança. Luciano Juba, que entrou no fim do segundo tempo, converteu seu chute. Vitor Feijão fez e empatou a série, 2 a 2. Na sequência, Fabian Volpi defende a cobrança de Yago Felipe. Álvaro virou para os gaúchos e Cauly empatou para os baianos, 3 a 3 nas cobranças normais. Nas alternadas, David Lustosa, Biel, Pedro Cuiabá, Everton Ribeiro marcaram. Denílson perdeu e Victor Cuesta não desperdiçou e garantiu a vaga para o Bahia ao vencer no Centenário.

