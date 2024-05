Rio Grande do Sul Cristo Protetor de Encantado, no Rio Grande do Sul, realiza missa de Corpus Christi

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Evento marca a primeira Eucaristia do ano Foto: Divulgação/Prefeitura de Encantado Evento marca a primeira Eucaristia do ano (Foto: Divulgação/Prefeitura de Encantado) Foto: Divulgação/Prefeitura de Encantado

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A comunidade de Encantado e outros municípios do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, realizará uma missa de Corpus Christi nesta quinta-feira (30), às 15h. O evento será celebrado pelo Padre Genoir Pietra, pároco da Igreja São Pedro.

Em 2024, a missa marca a primeira Eucaristia do ano, e celebrará um momento de fé e comunhão da comunidade de Encantado e do Vale do Taquari.

O Corpus Christi é uma festa religiosa que celebra o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. A data foi instituída no século XIII pelo Papa Urbano IV, em memória da instituição da Eucaristia por Jesus Cristo, na Última Ceia. A festa é celebrada 60 dias após a Páscoa e sempre em uma quinta-feira.

Serviço:

O quê: Missa de Corpus Christi

Missa de Corpus Christi Quando: 30 de maio de 2024

30 de maio de 2024 Horário: 15h

15h Local: Cristo Protetor, Encantado (RS)

Cristo Protetor, Encantado (RS) Celebrante: Padre Genoir Pietra

Informações adicionais:

A Missa será realizada ao ar livre, no Cristo Protetor de Encantado.

Às famílias que forem de carro, sugere-se oferecer carona para quem gostaria de participar do evento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/cristo-protetor-de-encantado-no-rio-grande-do-sul-realiza-missa-de-corpus-christi/

Cristo Protetor de Encantado, no Rio Grande do Sul, realiza missa de Corpus Christi

2024-05-29