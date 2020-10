Brasil Cristo Redentor será restaurado para aniversário de 90 anos

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Equipe responsável pelo projeto contará com alpinistas, escultores, geólogos e especialistas Foto: Reprodução Equipe responsável pelo projeto contará com alpinistas, escultores, geólogos e especialistas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Santuário Cristo Redentor deu início nesta terça-feira (27) ao projeto de restauração “Cristo 90 anos”, que irá preparar o monumento para o aniversário de nove décadas comemorado no dia 12 de outubro de 2021.

O objetivo é identificar os agentes que botam em risco a integridade do monumento e elaborar projetos para o tratamento preventivo. Após estudos e levantamentos, foi preparado um plano de ações de conservação.

As atividades terão como foco evitar a perda da materialidade e da forma original da escultura, além de prevenir acidentes com pessoas. A primeira etapa consiste na realização de análises e a construção de um andaime multidirecional com escada modular, para acessar o interior da escultura.

O trabalho realizado irá contar com uma equipe multidisciplinar formada por 40 profissionais, entre eles alpinistas, escultores, técnicos de escaneamento 3D, geólogos e outros especialistas.

Eram esperados na cerimônia de inauguração do projeto nesta terça-feira (27), o reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar; do professor e engenheiro Luis Miranda; do geólogo César Mendonça Ferreira; e da arquiteta Cristina Ventura.

Parceria com universidades e uso de drone

A equipe que irá elaborar o plano de atividades seguirá um trabalho em parceria com instituições de ensino e pesquisa como as universidades federais de Juiz de Fora, Ouro Preto e Rio de Janeiro.

Entre as tecnologias utilizadas para fazer registro do monumento, será realizada fotogrametria aérea e terrestre. Na atividade, milhares de fotos são tiradas por drones equipados com câmeras de alta resolução. Todas as exigências do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e da Associação Brasileira de Normas Técnicas serão seguidas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil