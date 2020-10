Política Mais de 80% dos vereadores tentam se eleger novamente em todo o País

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2020

Dos 57,7 mil eleitos em 2016, 47,4 mil concorrem à reeleição ou aos cargos de prefeito e vice-prefeito. Em 2016, eram 73%

Quatro em cada cinco vereadores eleitos em 2016 disputam novamente as eleições deste ano, segundo levantamento do site G1 feito com dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Dos 57.707 que ganharam na última eleição, 47.489 (82,3%) tentam se eleger em 2020. Em 2016, esse percentual era de 73,5%, com 42.206 vereadores tentando outro mandato. Naquela ocasião, mais da metade conseguiu se eleger novamente.

Segundo a cientista política Lara Mesquita, do Centro de Política e Economia do Setor Público, é esperado que um alto percentual de vereadores tente um novo mandato.

“É próprio da ação política (tentar reeleição). Ninguém espera que você se eleja para um cargo, sobretudo um cargo no Legislativo, e depois desista e vá embora. Se você tem um chamado político, para a vida política – qualquer que seja ele, não estou querendo julgar aqui –, é absolutamente normal isso em qualquer lugar do mundo.”

Os municípios com maior variação no número de vereadores que tentam a reeleição estão nessa situação por um motivo alheio à vontade dos parlamentares: cassação do mandato.

Mais da metade se reelegeu

A estratégia parece funcionar, já que mais da metade dos vereadores que tentaram a reeleição em 2016 conseguiu um novo mandato. Em 2012, 57.434 vereadores foram eleitos. Desses, 42.206 (73,5%) tentaram se eleger novamente em 2016. Dos que tentaram se eleger novamente em 2016, 23.943 conseguiram (56,7%).

Da Câmara para a Prefeitura

A maior parte dos vereadores tenta a reeleição, mas há também os que concorrem aos cargos de prefeito e vice-prefeito. Dos que concorrem novamente, 42.211 (89%) tentam a reeleição como vereador, 2.289 (5%) tentam se eleger prefeitos e 2.989 (6%) disputam como vice-prefeitos.

O número de prefeitos que tentam a reeleição também aumentou em 2020. Um dos possíveis motivos levantados pelos especialistas é o fato de a pandemia do coronavírus ter restringido as possibilidades de campanha, o que beneficia quem já tem cargo e é conhecido. Isso também pode acabar favorecendo os vereadores, segundo Lara Mesquita.

“Se a pandemia diminui as possibilidades, no sentido de ter menos campanha na rua, menos interação física, e se a gente imagina que isso possa favorecer os candidatos a prefeito em exercício, isso também pode favorecer os candidatos a vereador”, afirma.

“Quem já está cumprindo um mandato fala ‘Ôpa, meus adversários têm menos chance de fazer campanha’. Ele já tem um mandato, tem mais recursos naturalmente disponíveis. É a mesma lógica.”

