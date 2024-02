Geral Criticado por Braga Netto, ex-comandante da FAB fala que “amigos” foram “derrotados por ambições”

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2024

O brigadeiro Carlos Almeida Baptista Jr., ocupou o cargo de comandante da Aeronáutica no governo de Jair Bolsonaro. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O tentente-brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Junior, que ocupou o cargo de comandante da Aeronáutica no governo de Jair Bolsonaro, publicou nas redes sociais que a “ambição derrota o caráter dos fracos”.

Mensagens obtidas pela Polícia Federal (PF) durante a apuração sobre a existência de uma organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado mostram que o tenente foi atacado pelo general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e vice na chapa de Jair Bolsonaro (PL) em 2022, por não aderir aos planos golpistas.

A declaração do militar é feita um dia depois da operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal, que mirou Bolsonaro e aliados, incluindo Braga Netto, suspeitos de envolvimento na trama golpista.

Pelas redes sociais, o tenente afirmou ainda que não tinha mais o “direito” de se “iludir com o ser humano”, “mesmo aqueles que julgava amigos e foram derrotados pelas suas ambições”.

“‘A ambição derrota o caráter dos fracos. Aliás … revela’ . Já tendo passado dos 60 anos, não tenho mais o direito de me iludir com o ser humano, nem mesmo aqueles que julgava amigos e foram derrotados pelas suas ambições”, escreveu nas redes sociais.

O tenente-brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Junior ocupou o cargo de comandante da Aeronáutica no governo de Jair Bolsonaro. Em 15 de dezembro de 2022, – quando o ex-mandatário já havia sido derrotado nas urnas e manifestantes golpistas estavam acampados na frente de quartéis pelo país – Braga Netto pediu ao coronel reformado do Exército, Ailton Barros, para endurecer as críticas a Baptista.

“Senta o pau no Batista Júnior (sic). Povo sofrendo, arbitrariedades sendo feita (sic) e ele fechado nas mordomias. negociando favores. Traidor da pátria. Daí para frente. Inferniza a vida dele e da família”, orientou Braga Netto.

Em seguida, pediu para elogiar o ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, que foi um dos alvos de busca e apreensão da operação da PF desta quinta-feira. Garnier estava alinhado às tramas golpistas. “Elogia o Garnier e fode o BJ (Baptista Júnior)”, acrescentou Braga Netto.

Como resposta, Barros enviou uma figurinha que mostra uma mão segurando um chicote e a legenda: “Desce a chibata”. O coronel reformado do Exército também foi alvo da PF na operação de quinta-feira.

Braga Netto então publica uma figurinha que compara Baptista Júnior a Seu Batista. De um lado, o personagem da Escolinha do Professor Raimundo com a legenda: “Cala a boca, Batista”. Do outro, a foto do ex-comandante da Aeronáutica com o texto: “Honra a farda, Baptista”.

Na sequência, envia outra montagem na qual aparece uma estrela com o rosto do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobreposta à fotografia de Baptista Júnior. “Não coloque esta ‘estrela’ na sua patente”, diz a legenda. As informações são do jornal O Globo.

