Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2024

Agora, a equipe aguarda por Racing ou Corinthians que jogam nesta quinta-feira. Foto: @SudamericanaBR Agora, a equipe aguarda por Racing ou Corinthians que jogam nesta quinta-feira. (Foto: @SudamericanaBR) Foto: @SudamericanaBR

O Cruzeiro está na grande final da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira (30), em Buenos Aires, a Raposa visitou o Lanús pelo jogo de volta da semifinal da competição continental e venceu por 1 a 0 graças ao gol de Kaio Jorge. Como na ida, no Mineirão, as equipes empataram em 1 a 1, o triunfo foi suficiente para o Cruzeiro avançar. Agora, a equipe aguarda por Racing ou Corinthians que jogam nesta quinta-feira (31).

Agora, a Raposa voltará a disputar uma final continental, algo que não acontecia desde 2009, quando a equipe foi vice da Libertadores diante do Estudiantes. A decisão da Copa Sul-Americana acontecerá no dia 23 de novembro, no Estádio La Nueva Olla, do Cerro Porteño, em Assunção, Paraguai.

A partida

O primeiro tempo começou com muita pressão do Granate para cima do Cruzeiro. Mas a Raposa segurou a pressão e foi quem saiu na frente. Logo aos 4 minutos, o ex-Coritiba Marcelino Moreno ia marcando um golaço, encobrindo Cássio, mas foi marcado impedimento do camisa 10 no lance. Aos 30, foi a vez de Cássio salvar a Raposa. Boggio recebeu sozinho dentro da área, mandou para o gol, mas o arqueiro fez grande defesa.

Na sequência, Moreno ainda voltou a levar perigo, carimbando o travessão de Cássio. Em resposta ao ímpeto argentino, Gabriel Veron também carimbou a trave, na primeira grande chance do Cruzeiro no jogo. E, já no apagar das luzes da etapa inicial, Kaio Jorge fez 1 a 0. Aos 42 minutos, a defesa do Lanús falhou, e o atacante aproveitou rebote dentro da área depois de finalização de Veron.

Após a volta do intervalo, o segundo tempo começou quente no Estádio Cidade de Lanús. Isso porque a torcida do time da casa atirou objetos em direção a Matheus Pereira enquanto o camisa 10 tentava cobrar escanteio. E foi dos pés de Pereira a primeira grande chance do segundo tempo, mas ele parou em defesa do goleiro do Lanús.

O Lanús ainda tentou uma reação, voltando a levar perigo à meta cruzeirense, mas Cássio teve novamente papel importante para segurar o resultado e cravar a classificação.

No último minuto, o Lanús quase empatou, colocando bola na trave e, na sequência, com uma defesa milagrosa de Cássio. A vaga na final dá chance para Fernando Diniz alcançar um feito conquistado por outros dois grandes nomes do futebol sul-americano: Marcelo Gallardo e Tite.

Atualmente técnico do River Plate-ARG, ‘Muñeco’ Gallardo conquistou a Copa Sul-Americana (2014) e a Libertadores (2015 e 2018) pelo time argentino. Tite, atualmente sem clube, também conquistou os dois títulos na carreira. Tite foi campeão da Copa Sul-Americana pelo Internacional (2009), enquanto levantou o troféu da Libertadores (2012) pelo Corinthians.

Diniz foi campeão da Copa Libertadores pelo Fluminense em 2023. Já neste ano, tem a chance de conquistar a Copa Sul-Americana.

2024-10-30