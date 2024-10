Inter Jogando no Beira-Rio, Inter empata em 1 a 1 com o Flamengo e desperdiça chance de entrar no G4 do Brasileirão

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2024

A equipe comandada por Roger Machado segue na quinta colocação com 53 pontos. Foto: Divulgação/Inter A equipe comandada por Roger Machado segue na quinta colocação com 53 pontos. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Divulgação/Inter

Diante de 43,7 mil torcedores no estádio Beira-Rio, o Inter empatou em 1 a 1 com o Flamengo na noite dessa quarta-feira (31), em jogo atrasado, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O placar mantém o Colorado em quinto lugar na tabela, com 53 pontos. O próximo compromisso da equipe comandada por Roger Machado é contra o Criciúma, novamente em casa, às 21h30min da próxima terça (5).

O rubro-negro carioca saiu na frente com Alcaraz, de pênalti, no primeiro tempo. Na segunda etapa, Enner Valencia igualou o marcador com um chute rasteiro no canto direito do arco.

Se o empate ampliou para 12 confrontos a sequência de invencibilidade do Inter e já permite planos de vaga direta na Copa Liberadores de 2025, por outro lado frustra o possível sonho de de título nacional, faltando oito rodadas para o fim do Brasileirão.

Jogo

O duelo foi frenético, em disputa direta pelo G4. O Flamengo – quarto colocado, agora com 55 pontos – visitou a capital gaúcha com dez desfalques e a cabeça na decisão da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, no domingo (3).

Mas o Inter não tinha nada a ver com isso: com apenas 10 segundos de bola rolando, quase abriu o placar. Após saída errada dentro da área, Borré aproveitou a falha da defesa rubro-negra e chutou. Em cima da linha, Varela evitou o que seria o primeiro gol da noite.

A equipe adversária tentava sair jogando, mas o Colorado mantinha a pressão. Aos 5 minutos, Wesley recebeu de Borré e chutou por cima. O time de Roger Machado seguia firme querendo o gol. Após jogada de Wesley, Tabata cabeceou forte mas a bola estourou no travessão.

Depois dos primeiros minutos serem quase todos para o lado do Inter, aos 22 Bruno Henrique cabeceou “tirando tinta” do poste colorado. Depois de algumas tentativas, nos acréscimos da primeira etapa Thiago Maia cometeu pênalti ao permitir que a bola batesse em sua mão. Na cobrança, Alcaraz converteu para o Rubro-Negro.

O Flamengo começou o segundo tempo decidido a ampliar a vantagem. Logo aos 3 minutos, Bruno Henrique finalizou, em cima de Rochet. Aos 10, o Colorado respondeu com Alan Patrick, mas o goleiro Rossi segurou. Aos 26, Bernabei foi derrubado por Gerson no final do campo: apesar da reclamação Colorada, o árbitro não viu a irregularidade.

O Inter continuou tentando reverter o placar, e, aos 31, Borré fez Rossi tirar em cima da linha. De tanto pressionar, acabou funcionando: aos 43 minutos, Wanderson roubou a bola no meio de campo e lançou para Enner Valencia, que disparou de canhota para o fundo da rede, definindo o resultado.

Ficha técnica

– Inter: Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Rogel (Clayton Sampaio, intervalo) e Bernabei; Rômulo (Bruno Henrique), Thiago Maia (Enner Valencia), Bruno Tabata (Gabriel Carvalho), Alan Patrick e Wesley; Borré. Técnico: Roger Machado.

– Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Pulgar, Alcaraz e Gerson; Bruno Henrique e Gonzalo Plata (Michael, 21min 2T). Técnico: Filipe Luís.

– Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (ES), Guilherme Dias Camilo (MG), Douglas Pagung (ES) e Adriano de Assis Miranda (SP).

