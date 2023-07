Mundo Cubo mágico, meias grossas, jejum e playlist colaborativa: Saiba como foram as últimas horas da tripulação do Titan

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2023

Familiares contam como foram os preparativos para a expedição. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na última vez que Christine Dawood viu seu marido, Shahzada, e seu filho, Suleman, eles eram manchas no Atlântico Norte, flutuando em uma plataforma a cerca de 400 milhas da terra. Era 18 de junho, dia dos pais, e ela os observou do navio de apoio enquanto eles subiam em uma embarcação submersível de 22 pés chamada Titan. Os mergulhadores os colocaram do lado de dentro, apertando um anel de parafusos enquanto a embarcação passava pelas ondas a cerca de 13.000 pés acima dos destroços de 111 anos do Titanic.

Suleman, de 19 anos, carregava um cubo de Rubik. Shahzada tinha uma câmera Nikon, e estava ansioso para capturar a visão do fundo do mar pela única escotilha do Titan. “Ele era como uma criança vibrando”, disse Christine, que ficou no navio de apoio na superfície com a filha do casal, Alina.

As duas observaram atentamente. O sol estava brilhando e o navio estável. Christine disse que seu marido não conseguia conter o entusiasmo com a viagem ao Titanic, dizendo: “Vou mergulhar amanhã! Vou mergulhar amanhã!”

Logo, o Titã mergulhou nas profundezas da água, descendo em direção a um sonho. Mas horas depois, ainda naquela manhã, Christine ouviu alguém dizendo que a comunicação com o Titan havia sido perdida. A Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmou que isso aconteceu 1 hora e 45 minutos após o início do mergulho.

Christine foi, então, até a ponte, onde uma equipe estava monitorando a lenta descida de Titã. Lá, a equipe explicou que a única comunicação entre a cápsula e a nave, através de mensagens de texto codificadas de computador, costumava ser irregular. Se o intervalo durasse mais de uma hora, o mergulho seria abortado, o submersível largaria os pesos e voltaria à superfície.

Por horas, Christine se afogou lentamente em pavor. No final da tarde, alguém lhe disse que não sabia onde o Titan e a tripulação estavam. “Eu também estava olhando para o oceano, caso pudesse vê-los emergindo”, disse ela.

Quatro dias depois, com Christine e a tripulação do navio de apoio ainda sobre a área do Titanic, oficiais da Guarda Costeira anunciaram que haviam encontrado destroços do Titan. Eles disseram que o submersível teria provavelmente implodido, matando instantaneamente todos que estavam a bordo.

Além dos Dawoods, Paul-Henri Nargeolet, de 77 anos, um cientista francês e autoridade mundial no Titanic, estava no submersível, tentando fazer seu 38º mergulho até os destroços. Outros tripulantes eram o executivo de uma companhia aérea britânica Hamish Harding, de 58 anos, emocionado por fazer sua primeira expedição, e Stockton Rush, de 61 anos, o fundador e presidente-executivo da OceanGate, que via o empreendimento como um híbrido de ciência e turismo. A empresa recusou os pedidos de entrevista do The New York Times.

Rush estava no comando e queria ser conhecido como um inovador, alguém lembrado pelas regras que quebrou.

“Brilho no rosto”

Em fevereiro, Stockton Rush e sua esposa, Wendy, foram para Londres e se encontraram com os Dawoods em um café perto da estação Waterloo. Eles falaram sobre o design e a segurança do submersível e como era descer nele.

“Não tínhamos ideia desse lado da engenharia”, disse Dawood em uma entrevista. “Quero dizer, você senta em um avião sem saber como o motor funciona.

Shahzada Dawood era um empresário britânico-paquistanês de 48 anos de uma das famílias mais ricas do Paquistão. Ele foi vice-presidente da Engro Corporation, um conglomerado empresarial com sede na cidade portuária de Karachi, que atua nos setores de agricultura, energia e telecomunicações.

Os Dawoods ficaram fascinados com o Titanic depois de visitar uma exposição em Cingapura em 2012, no aniversário de 100 anos do naufrágio do navio. Alguns itens em exibição provavelmente foram descobertos por Nargeolet, eles perceberam depois. Em 2019, a família visitou a Groenlândia e ficou intrigada com as geleiras que se transformavam em icebergs.

Christine Dawood, então, viu um anúncio da OceanGate, oferecendo viagens ao Titanic, e a família se encantou, especialmente Shahzada e Suleman. Mas o menino era muito jovem para mergulhar. A OceanGate exigia que os passageiros tivessem 18 anos, então Christine planejava acompanhar o marido.

Mas, como a pandemia atrasou todos os planos, Suleman chegou à idade mínima e a OceanGate renunciou a uma regra para permitir que Alina, de 17 anos, embarcasse no navio de apoio. A família queria experimentar o mergulho juntos, e Rush queria que eles estivessem lá.

Histórias análogas à do OceanGate podem ser encontradas na literatura, no cinema e, às vezes, na vida real: um cientista pioneiro (ou um misterioso louco, para alguns) oferece um vislumbre raro e caro de sua descoberta para alguns poucos forasteiros incapazes de resistir à própria curiosidade.

Cubo mágico, meias grossas, jejum e playlist colaborativa: Saiba como foram as últimas horas da tripulação do Titan

