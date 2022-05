Vinicius Lavandoski Piva Cultura de inovação

Por Vinicius Lavandoski Piva | 24 de maio de 2022

(Foto: Reprodução)

Inovação

Quando pensamos, ouvimos e falamos sobre inovação, várias informações, conceitos e formas entram na conversa, dificultando uma definição única do que este termo representa. Com o passar do tempo, a inovação foi mudando de foco e a forma de ser feita, passando de modelos mais concretos para modelos mais abstratos, dificultando o entendimento e a adoção da maioria das pessoas.

Por isso podemos dizer que Inovação é tudo o que propõe uma alternativa ao que é feito de determinada maneira e que traz benefícios econômicos, comportamentais, resoluções de problemas ou proporciona praticidades para o dia a dia das pessoas. Pode estar relacionada a produto, serviço, processo de produção, modelo de negócios, tecnologia, organizacional, cultura ou o que mais trouxer transformação, que se torne constante e indispensável. Pode ser do tipo radical, incremental ou disruptiva.

Dentro do que é pensado nos dias atuais, as pessoas e as empresas utilizam de tecnologia e suas inúmeras possibilidades como base para suportar e viabilizar todos os tipos de inovação, já que, sem boas ferramentas, a inovação pode perder seu timing e, também, o seu potencial de escalar o ganho para o negócio. Outro ponto importante é o foco em um nicho específico e uma necessidade real da sociedade.

Inovação com foco na cultura

Quando pensamos em adotar a inovação relacionada à cultura, estamos adaptando os conceitos da nova economia à visão da cultura tradicional. Muito do que era usado como premissa e visão da economia tradicional começa a mudar ou ter um significado mais abrangente. Esse movimento é focado nas pessoas envolvidas dentro de um processo ou de uma organização; é uma nova forma de pensar, agir e ver as relações entre negócios, dentro dos negócios e do negócio para o mercado ou público alvo.

Dentro dessa relação, é importante salientar que, negócios que não se transformam, tendem a perder valor, talentos e clientes. Além disso, pessoas que não se transformam perdem a capacidade de impacto dentro dos negócios. Essa transformação acontece, por exemplo, na forma de ver as relações de concorrência, onde no modelo tradicional ela existe entre empresas; na nova economia a concorrência será entre ecossistemas. Podemos citar outras transformações, onde a Cultura de Inovação gera impacto: na gestão do marketing, onde o modelo tradicional tem foco na marca para a nova economia, que foca na experiência; no comercial: da venda empurrada para solução de problemas; na gestão de risco: onde existe uma aversão ao risco/erro para evolução, através da experimentação; e na gestão da estrutura de comando/controle para estrutura ágil/colaborativa.

E na busca de fazer essa conexão entre o modelo tradicional e a nova economia estamos cada vez mais focados em uma educação corporativa, onde aproximamos os conceitos, ferramentas de gestão ágil para a prática do dia a dia nas empresas, esse movimento é focado em uma necessidade real da empresa e mostra que a dinâmica é possível, as pessoas potencializam a sua performance através das metodologias, geram resultados reais para empresa, melhoram o desempenho dentro da rotina,as empresas aumentam a competitividade do negócio, agregam valor ao produto/serviço, melhoram a produtividade e desenvolvem a criatividade nas equipes, tudo isso de forma clara, com uma linha de trabalho que conecta 3 pilares, inovação, estratégia e execução.

Por fim, acreditamos que trabalhar a inovação com foco em cultura vamos conseguir gerar talentos cada vez mais capazes de entender as mudanças do dia a dia e saber como tirar proveito delas, empresas muito mais competitivas frente os desafios do mercado, uma região cada vez mais forte e referência dentro do cenário nacional e internacional, porque a cultura de inovação é uma cultura que promove a criatividade e apoia a geração de ideias vinda de todos os setores

Vinicius Lavandoski Piva — Diretor de inovação do CIC-BG, gestor de inovação da Serra Gaúcha no programa Start-up Lab IFRS – BG e SICT – RS e Sócio na Telescop.

