Por Redação O Sul | 20 de Maio de 2020

Depois da recuperação do novo coronavírus, Diego Souza, enfim, irá se apresentar ao Grêmio para o início dos trabalhos. A volta aos treinos com os demais companheiros está programada para iniciar na próxima segunda-feira (25). O atacante tinha contraído o coronavírus durante o período de férias, quando estava no Rio de Janeiro.

O atacante já se encontra em Porto Alegre e, inclusive, já passou pelo CT Luiz Carvalho. Antes do começo dos treinamentos físicos, Diego foi submetido a exames clínicos, orientados pelo departamento médico do tricolor.

Com a volta de Diego Souza, o Grêmio estará com o grupo completo de jogadores. À exceção ainda fica por conta do técnico Renato Portaluppi, que permanece na capital fluminense. O treinador foi orientado pelos médicos a seguir em isolamento em razão de ser considerado grupo de risco, por ter passado por duas cirurgias cardíacas desde o ano passado. Não há prazo para seu retorno.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

