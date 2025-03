Acontece Curso de Enfermagem da Ulbra recebe homenagem da Câmara pelos 40 anos

21 de março de 2025

História de quatro décadas foi reconhecida pelo Legislativo de Canoas Foto: Marcelo Miranda/Ulbra Foto: Marcelo Miranda/Ulbra

O curso de Enfermagem da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) celebra 40 anos de dedicação à saúde e ao cuidado com o próximo. São quatro décadas formando profissionais que unem conhecimento e empatia. Trajetória, esta, que recebeu da Câmara de Vereadores de Canoas uma homenagem pela excelência e pelo compromisso com a humanização do cuidado. A solenidade aconteceu na manhã desta quinta-feira (20), no Plenário Getúlio Vargas.

Proposta pelo vereador Eracildo Guilherme Linck, a homenagem ao curso de Enfermagem da Ulbra Canoas tem como base a história de dedicação à formação de enfermeiros e pelo impacto positivo que o curso gera na saúde pública e privada. De acordo com a proposição, a homenagem “representa também um incentivo para que o curso continue desempenhando seu papel essencial na formação de novos profissionais e no fortalecimento da saúde em Canoas e região”. “A Ulbra sempre teve um carinho muito especial por Canoas e sempre fez muito por essa cidade”, afirmou o vereador.

Para a coordenadora do curso, Priscila Fogaça, a honraria celebra este vínculo. “Acredito muito que a nossa homenagem aqui hoje está atrelada ao que a gente vem fazendo em Canoas nesses 40 anos. O curso de Enfermagem e a Ulbra estão muito próximos à comunidade. A gente foi crescendo, evoluindo e fazendo essa história da saúde juntos”, conta a professora. O reitor da Ulbra no Rio Grande do Sul, Adriano Chiarani, segue na mesma direção. “Esse momento de homenagem demonstra o legado que a Ulbra, por meio dos seus cursos, constrói nas sociedades onde atua, ajudando e contribuindo para a saúde pública do nosso país e do mundo”, pontuou.

Presente na cerimônia, a primeira coordenadora do curso, Ângela Tramontina, relembrou não apenas as memórias das primeiras turmas, mas o período em que o curso ainda estava sendo elaborado. “A primeira coisa que sabíamos era que tinha que sair de dentro do hospital e voltar para a comunidade. Queríamos fazer uma proposta nova, criar uma outra perspectiva de saúde. E acho que conseguimos responder à expectativa da população, do SUS, e de todo esse sistema voltado para a saúde comunitária. Eu acho que esse sempre foi o diferencial do curso da Ulbra”, refletiu Ângela.

No dia 1º de março de 1985 aconteceu a primeira aula do curso de Enfermagem da Ulbra Canoas. Ao longo destes 40 anos, tem sido escrita uma história marcada pelo compromisso com a vida. Mais do que ensinar as técnicas e os procedimentos, o curso forma profissionais generalistas e humanistas, capazes de cuidar da saúde de indivíduos, famílias e comunidades. Com 1.800 enfermeiros já formados e 170 alunos atualmente em formação, o curso segue moldando profissionais que não apenas cuidam de pacientes, mas tocam e transformam vidas.

Cada estudante que passa pelas salas de aula e pelos laboratórios da Ulbra Canoas carrega consigo o compromisso de fazer a diferença. Dos hospitais às unidades básicas de saúde, dos grandes centros às comunidades mais vulneráveis, os enfermeiros formados pela Universidade espalham pelo mundo o aprendizado que receberam: a técnica a serviço do acolhimento, a ciência aliada à compaixão.

Curso de Enfermagem da Ulbra recebe homenagem da Câmara pelos 40 anos

2025-03-21