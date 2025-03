Esporte Estádio Mané Garrincha registra maior público da história em Brasil e Colômbia

Por Redação O Sul | 21 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Arena BRB Mané Garrincha recebeu mais de 70 mil pessoas Foto: Rafael Ribeiro/CBF Arena BRB Mané Garrincha recebeu mais de 70 mil pessoas. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A vitória do Brasil sobre a Colômbia por 2 a 1 nesta quinta-feira (20), registrou o maior público da história da Arena BRB Mané Garrincha. O estádio recebeu 70.027 pessoas.

O público superou a audiência do empate de 0 a 0 da Seleção Brasileira contra a África do Sul, nos Jogos Olímpicos de 2016. Na ocasião, o jogo contou com 69.389 torcedores.

Além do recorte de público, a vitória da equipe de Dorival Júnior determinou o maior número de torcedores da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O duelo superou a partida contra a Argentina, na sexta rodada, que aconteceu no Maracanã e contou com 68.138 torcedores.

Com 21 pontos, a Amarelinha ainda pode perder sua posição nesta rodada, por conta das partidas de Uruguai e Equador. Os uruguaios enfrentam a Argentina, enquanto os equatorianos pegam a Venezuela. Em caso de vitória de qualquer uma das equipes, o Brasil perde a segunda posição.

Faltando apenas cinco rodadas para o fim das Eliminatórias, o Brasil ainda não tem chance de garantir vaga na Copa de 2026 na próxima partida, mas pode finalizar a Data Fifa mais tranquilo caso vença a Argentina.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/estadio-mane-garrincha-registra-maior-publico-da-historia-em-brasil-e-colombia/

Estádio Mané Garrincha registra maior público da história em Brasil e Colômbia

2025-03-21