Dorival corta quatro jogadores da Seleção para o confronto contra a Argentina

Por Redação O Sul | 21 de março de 2025

Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Após a partida dessa quinta-feira (20), contra a Colômbia, Dorival Júnior realizou quatro cortes na Seleção Brasileira e convocou substitutos para o jogo contra a Argentina, na próxima terça-feira (25), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Gerson e Alisson deixam o elenco. João Gomes, Beraldo, Éderson e Weverton foram os chamados para as vagas.

Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães foram cortados após receberem um cartão amarelo na partida contra a seleção colombiana. Os atletas estavam na lista dos jogadores pendurados. Assim, não poderiam participar do duelo contra a Argentina.

Gerson e Alisson precisaram deixar a partida por lesão. O volante do Flamengo foi substituído ainda no primeiro tempo após sentir dores na região posterior da coxa esquerda. Já o goleiro do Liverpool sofreu um choque na cabeça. O jogador não relata queixa clínica, mas precisa seguir o protocolo de concussão da Fifa e não pode disputar o próximo confronto.

Este é o segundo corte que Dorival precisa fazer na convocação da Seleção Brasileira. Antes da primeira partida, Neymar, Danilo e o goleiro Ederson, lesionados, deixaram a lista do técnico. Endrick, do Real Madrid, Alex Sandro, do Flamengo, e Lucas Perri, do Lyon, ocuparam seus lugares.

