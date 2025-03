Esporte De talismã ao banco de reservas, Endrick recebe poucos minutos pela Seleção Brasileira

Por Redação O Sul | 21 de março de 2025

Jogador do Real Madrid não entrou em campo contra a Colômbia Foto: Rafael Ribeiro/CBF Jogador do Real Madrid não entrou em campo contra a Colômbia. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Endrick, que foi uma das grandes novidades no início do trabalho de Dorival Júnior, vem recebendo poucas oportunidades. Em suas três primeiras partidas no comando do técnico, o atacante marcou três gols, contra Inglaterra, Espanha e México. Dois deles, inclusive, foram decisivas para definir a vitória do Brasil. Porém, o jogador do Real Madrid não vem recebendo tantos minutos.

Em 2023, ainda quando estava no Palmeiras, Endrick foi convocado por Fernando Diniz para os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo contra Colômbia e Argentina. Sua participação foi pouco efetiva, tendo apenas 26 minutos somados nas duas partidas, que terminaram em derrota para o Brasil.

Com a chegada de Dorival Júnior, em janeiro de 2024, se cumpriu a expectativa de que o jovem atacante seguisse oportunizado por conta do bom momento que vivia no Palmeiras.

Confira a minutagem de Endrick

Partidas após a vitória contra o México, no dia 08/06/2024

12/06/2024 – Estados Unidos x Brasil: 25 minutos

24/06/2024 – Brasil x Costa Rica: 19 minutos

28/06/2024 – Paraguai x Brasil: 11 minutos

02/07/2024 – Brasil x Colômbia: 10 minutos

06/07/2024 – Brasil x Uruguai: 90 minutos

06/09/2024 – Brasil x Equador: não entrou em campo

10/09/2024 – Paraguai x Brasil: 45 minutos

10/10/2024 – Chile x Brasil: 14 minutos

15/10/2024 – Brasil x Peru: 12 minutos

20/03/2025 – Brasil x Colômbia: não entrou em campo O jogador do Real Madrid tem uma média de apenas 22,6 minutos nas últimas dez partidas em que foi relacionado.

