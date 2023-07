Rio Grande do Sul Curso gratuito de capacitação profissional tem 2 mil vagas para adolescentes e jovens gaúchos

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2023

Inscrições prosseguem até 4 de setembro, com início das aulas no dia 11. (Foto: Divulgação/Instituto Proa)

Estão abertas até 4 de setembro as inscrições para cursos on-line gratuitos de capacitação profissional realizados pelo Instituto Proa para adolescentes e jovens gaúchos na faixa de 17 a 22 anos. Está previsto um total de 2 mil vagas, com início das aulas no dia 11.

Os candidatos devem ter concluído ou estarem ao menos cursando a 3ª série do Ensino Médio em escolas públicas da rede estadual ou municipal de sua respectiva cidade. As informações estão disponíveis em proa.org.br, bem como a manifestação de interesse.

A duração é de três meses, totalizando uma carga horária de 100 horas. Dentre os conteúdos abordados estão autoconhecimento, projeto profissional, raciocínio lógico e comunicação. Assim que concluída essa primeira etapa, os participantes poderão optar entre sete eixos específicos nas seguintes áreas:

– Administração e Logística (em parceria com a empresa Procter & Gamble).

– Análise de Dados (com o iFood).

– Promoção de Marcas (com a BRF).

– UX Design (com a Accenture).

– Varejo (com a Fundação Casas Bahia).

– Educação Financeira (com a Bloomberg e a Dahlia Capital).

Apoio logístico

Fundado por um grupo de empresários brasileiros em 2007, o Proa também atua nos Estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco, oportunizando desenvolvimento pessoal e profissional a jovens de baixa renda oriundos da escolas públicas, ajudando-os a ingressar no mercado de trabalho.

Suas ações já contemplaram diretamente 36 mil adolescentes e jovens ao longo desses 16 anos. No Rio Grande do Sul, o instituto está presente desde 2021 e já beneficiou cerca de 2,3 mil. São parceiros as Secretarias Estaduais da Educação (Seduc) e do Trabalho e Desenvolvimento Profissional (STDP), por meio da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS).

Também são apoiadores o Instituto Cyrela e a Fundação Casas Bahia. Ambas ajudam a viabilizar os cursos e oferecem vagas de emprego aos formados.

Exemplo

A canoense Amanda Moreira Bamberg, de 18 anos, passou pela formação e já conseguiu seu primeiro emprego. Como jovem aprendiz na Loggi, em Gravataí, ela tem aplicado o que viu durante a formação do Proa:

“Com os aprendizados, consegui notar uma grande diferença na minha comunicação no mundo corporativo. O autoconhecimento também foi algo essencial pra mim, pois me tornou mais confiante e decidida”.

Amanda está aplicando os ensinamentos também em sua vida pessoal. “Pratico diariamente os conhecimentos de educação financeira, que me ajudam a administrar meu dinheiro de forma mais inteligente para que eu possa conquistar meus objetivos”, afirma.

(Marcello Campos)

