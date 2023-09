Tecnologia Dá para usar capa do iPhone 14 no iPhone 15?

25 de setembro de 2023

Na prática a diferença entre os dispositivos de gerações diferentes fica dentro dos décimos de milímetros. Foto: Divulgação/Apple

Com o lançamento da linha iPhone 15, muitos entusiastas da marca estão pensando em adquirir os modelos atualizados o mais rápido possível. Contudo, muitos se perguntam se é possível usar a capa do iPhone 14 no modelo atualizado, já que a nova geração não traz tantas mudanças estruturais aparentes.

A potencial boa notícia vai para quem tem um iPhone 14 ou 14 Plus, e pretende atualizar para o iPhone 15 ou 15 Plus. Afinal, as dimensões dos aparelhos não sofreram grandes alterações de um ano para outro.

De acordo com a ficha técnica oficial divulgada pela Apple, o iPhone 15 chegou com tamanho de 147,6 x 71,6 x 7,80 mm em altura, largura e espessura, especificamente. Para efeito de comparação, o iPhone 14 tem 146,7 x 71,5 x 7,80 mm.

Já o iPhone 15 Plus foi anunciado com dimensões de 160,9 x 77,8 x 7,80 mm, com proporções um pouco menos largas em relação ao iPhone 14 Plus de 160,8 x 78,1 x 7,8 mm.

Ou seja, na prática a diferença entre os dispositivos de gerações diferentes fica dentro dos décimos de milímetros, o que pode garantir a compatibilidade em algumas capinhas específicas. De qualquer forma, é possível que ela fique um pouco apertada ou folgada, dependendo do caso.

Como as dimensões dos aparelhos não são exatamente iguais entre as duas gerações, não há como garantir que todos os modelos de capa protetora serão compatíveis — no final das contas, será uma questão de tentativa ou erro.

Em alguns casos, as capinhas estão sendo anunciadas como compatíveis com iPhone 14/15 e iPhone 14 Plus/15 Plus, o que serve como um atestado de que elas irão caber em todos os modelos citados nas listagens.

Menos compatíveis

Já no caso dos modelos Pro, a história é um pouco diferente. Afinal, a Apple implementou algumas mudanças estruturais mais relevantes na construção dos smartphones, como a implementação de laterais em titânio e do novo botão de ação.

Este novo comando é justamente o maior problema, já que as capinhas antigas não possuem os recortes necessários para que ele seja usado de forma confortável e imediata. Mesmo assim, é possível que elas ainda permitam o acionamento do botão, ainda que de forma improvisada.

Além disso, as dimensões dos aparelhos também não são iguais entre os modelos. O iPhone 15 Pro é um pouco menor e mais espesso com 146,6 x 70,6 x 8,25 mm, contra 147,5 x 71,5 x 7,85 mm do smartphone anterior.

A situação é semelhante em relação ao iPhone 15 Pro Max, que tem 159,9 x 76,7 x 8,25 mm, contra 160,7 x 77,6 x 7,85 do iPhone 14 Pro Max. Pode não parecer uma diferença tão grande, mas ela pode causar problemas em boa parte das capinhas — principalmente devido à espessura maior dos modelos deste ano.

A Apple anunciou uma linha nova de capinhas protetoras para a linha iPhone 15, incluindo os modelos FineWoven com estrutura em tecido. Em uma iniciativa voltada para a sustentabilidade, a marca ainda deixou de vender oficialmente os acessórios feitos em couro.

Porém, outros modelos variados de capinhas estão disponíveis, incluindo as opções transparentes que mantém o visual original do dispositivo. Acessórios de silicone completam a linha, com uma experiência mais macia ao toque.

