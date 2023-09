Tecnologia WhatsApp testa opção que permite responder a atualizações de canais

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Por enquanto, a melhoria ainda está em desenvolvimento e pode demorar para ser liberada para todos do beta. Foto: Reprodução Por enquanto, a melhoria ainda está em desenvolvimento e pode demorar para ser liberada para todos do beta. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em nova atualização beta, o WhatsApp agora está trabalhando em um recurso muito solicitado pelos usuários: a opção de responder às atualizações de um canal.

Segundo o pessoal do WABetaInfo, a melhoria está presente na versão 2.23.20.6 para Android e funciona de forma bem simples, uma vez que qualquer seguidor poderá responder ao conteúdo de um canal.

Além disso, haverá também um indicador de respostas ao lado das reações, mostrando quantas respostas uma atualização de canal recebeu.

Um detalhe importante é que esse recurso ainda terá uma camada de privacidade adicional, uma vez que ele ocultará o número de telefone de quem respondeu a uma atualização de canal.

Esse recurso finalmente adicionará recursos de discussão importantes aos canais, fornecendo aos usuários uma ferramenta adicional para interagir com outros seguidores e o conteúdo com o qual estão se envolvendo.

Por enquanto, a melhoria ainda está em desenvolvimento e pode demorar para ser liberada para todos do beta. Em outra frente, o mensageiro também tem testado uma nova interface no iOS e mais recursos de segurança.

Anúncios

Em busca de formas de aumentar sua receita, a Meta avalia exibir anúncios no WhatsApp, informou o jornal britânico Financial Times. As discussões sobre o tema ainda estão em estágio inicial e não há decisão sobre o assunto.

De acordo com a ferramenta de análise de dados móveis data.ai, o WhatsApp é a plataforma mais popular da Meta com cerca de 2,23 bilhões de usuários ativos mensais, o que acaba pressionando a empresa a buscar meios para ampliar os ganhos com o aplicativo.

Ao mesmo tempo, há preocupações na companhia de que a nova medida possa causar uma debandada de usuários para apps de conversa rivais, informou o FT.

Ed East, executivo da agência de publicidade Billion Dollar Boy, disse ao jornal britânico que certamente “há muitas oportunidades quando se trata de publicidade no WhatsApp”. Mas ele pondera que, caso o aplicativo passe a exibir anúncios, há risco da estratégia não ser bem aceita pelos usuários.

Após divulgação da notícia sobre possível publicidade no WhatsApp pelo FT, o chefe do WhatsApp, Will Cathrcart, afirmou em publicação no X (antigo Twitter) que a informação não é verdadeira: “esta história do FT é falsa. Não estamos fazendo isso”, escreveu.

O FT disse que antes de publicar a matéria o WhatsApp não teria contestado a informação, limitando-se a dizer que não há como ter controle sobre todas as conversas que acontecem dentro da empresa, “mas não estamos testando isso, nem trabalhando nisso e não é de forma alguma nosso plano”.

A frase “Sem anúncios! Sem jogos! Sem truques!” era o lema do WhatsApp. No entanto, tudo indica que o fim dessa posição está próxima. Pessoas próximas afirmaram a FT que a Meta também está analisando se passará a cobrar assinatura para usar o aplicativo de mensagens sem anúncio.

Hoje, o WhatsApp é uma das poucas plataformas sem publicidade. Segundo o FT, se lançado, os anúncios não iriam aparecer nas próprias conversas. Eles teriam uma interface semelhante ao Facebook Messenger e e-mails no Gmail.

A busca para reforçar a receita da empresa acontece em um período de incertezas. Investidores estão preocupados com a nova aposta da Meta na realidade virtual.

Neste ano, a dona do Facebook chegou a demitir milhares de funcionários, o que ajudou a melhor suas perspectivas. Em julho, a empresa reportou o primeiro crescimento da receita de dois dígitos desde 2021.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/whatsapp-testa-opcao-que-permite-responder-a-atualizacoes-de-canais/

WhatsApp testa opção que permite responder a atualizações de canais

2023-09-25