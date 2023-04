Tecnologia Dá para usar o mesmo número de WhatsApp em dois celulares diferentes; veja como fazer isso

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2023

Aplicativo funciona em vários aparelhos através de algumas alterações nas configurações dos dispositivos. (Foto: Reprodução)

É inegável que o WhatsApp é o aplicativo mais utilizado por todos os brasileiros, a quantidade de recursos que o mensageiro possui ajuda a justificar o motivo de tamanho sucesso por aqui. Dessa forma, é cada vez mais crescente o número de pessoas que desejam saber como ter o mesmo número de WhatsApp em dois celulares, otimizando assim a utilização.

Através do app os usuários conseguem enviar mensagens de texto, áudio, vídeo, documentos, figurinhas, imagens, além da possibilidade de fazer ligações, compartilhar status e conversas em grupos e comunidades. Isso sem falar da versão Business destinada para uma melhor gestão do contato com os clientes e fornecedores, por exemplo.

Seja qual for o caso, ter o WhatsApp conectado em mais de um dispositivo ajuda bastante no dia a dia. Já é possível fazer isso por meio da versão desktop, conectado a conta ao computador ou notebook. Mas a versão no celular continua sendo a preferida de muita gente pela facilidade na usabilidade, assim vamos ver como é possível usar o mensageiro em dois celulares.

Além do método que vamos apresentar agora, alguns aparelhos possuem a função de dispositivos vinculados, que permite usar o mesmo WhatsApp em smartphones e tablets. O método que vamos mostrar aqui é para dois celulares, ele necessita que a tela de um dos aparelhos seja superior a 600 DPI, isto porque vai fazer com que o smartphone seja entendido como se fosse um tablet.

Antes de explicar como fazer o procedimento, precisamos destacar que este método não é uma alternativa oficial da Meta, logo pode ser que ocorram problemas de bugs e incompatibilidade durante o processo. O usuário precisa estar ciente disto antes de continuar seguindo as instruções por sua conta e risco.

Agora que esclarecemos os cuidados, se mesmo assim desejar continuar, siga o passo a passo. Primeiro será preciso fazer algumas alterações nas configurações do celular, que deve ter o sistema operacional Android. Abra a parte de “Sobre o telefone” e procure pelas informações relacionadas ao software. Na sequência, clique em “Build number” e habilite a configuração. Por fim, ajuste a DPI da tela para acima de 600.

Outro caminho é abrir as “Configurações” e o “Sistema”, clicar em “Opções do desenvolvedor” e alterar a largura para 600. A alteração vai reduzir a tela e os ícones dos aplicativos, inclusive pode ser que o celular reinicie ou a tela pisque. Somente depois disto é que deve-se instalar o WhatsApp no segundo celular.

Whats no segundo aparelho

Continuando as instruções, instale o app no segundo celular. Ao inserir o mesmo número de telefone o app vai solicitar o QR Code que estará disponível no primeiro celular, é como se você estivesse acessando a versão desktop. Agora, pegue o primeiro celular, abra o WhatsApp e vá em “Configurações”.

Depois, clique em “Dispositivos vinculados” e em “Vincular um dispositivo” para gerar o código QR. Ao escanear o código as conversas do mensageiro serão sincronizadas de forma automática.

