Por Carlos Roberto Schwartsmann | 21 de junho de 2023

Governador Eduardo Leite anuncia Gilberto Schwartsmann como presidente da Fundação Ospa.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Nunca consegui entender briga entre pais e filhos ou entre irmãos!

A relação sentimental entre ambos é umbilical. Por pior que seja o relacionamento entre um pai e um filho é necessário desenvolver a capacidade de perdoar. Um pai, por ser mais velho, vivido e experiente, deve reunir todos os esforços possíveis para se reaproximar e reencontrar seu filho!

Evidentemente, nas famílias grandes, com inúmeros irmãos é comum existirem preferências ou afinidades por um ou por outro, mas é imperdoável alimentar desavenças por toda uma existência. A vida é muito curta!

No livro Gênesis é relatada a história trágica de Caim e Abel. Caim mata Abel, seu irmão, por ciúmes! É a pior tragédia familiar possível.

Por sorte na nossa família vivemos sempre em harmonia.

Meu pai antes de ser meu pai, foi meu amigo.

Minha mãe antes de ser minha mãe, foi minha amiga.

Este preâmbulo existe, pois gostaria de escrever sobre outro meu amigo: Meu irmão, Gilberto! Eu o conheço desde que nasceu! Minha irmã, três anos mais jovem, professora de espanhol, guerreira e determinada, talvez seja a única pessoa que possa reivindicar o direito de escrever sobre ele.

No seio familiar é conhecido como “Leonardo da Vinci” devido a sua imensurável capacidade de se tornar expert em todas as atividades que exerce. Como Da Vinci é um homem à frente do seu tempo!

Seu inegável talento ficou exposto desde pequeno. Foi autodidata em tocar piano. Aprendeu sozinho! Hoje toca todos os instrumentos! Até saxofone! Como pianista possui um recorde invejável que poucas pessoas do mundo tem: 7 pianos.

Sua capacidade de discursar se tornou pública pela primeira vez quando foi distinguido como orador na formatura da faculdade de medicina da UFRGS em 1979.

Após terminar a residência, em medicina interna, partiu para Europa onde estudou por 8 anos nas universidades de Londres e Amsterdam. Lá completou o mestrado e doutorado.

No seu retorno ao Brasil orientou dezenas de alunos para obtenção o título de mestre e doutor.

Como médico foi agraciado com inúmeros prêmios nacionais e internacionais. É membro da Academia Sul-Rio-Grandense e Brasileira de medicina. Na nacional foi o membro mais jovem da história a obter uma cadeira. Além de médico, professor, pesquisador, músico, vinicultor, poeta, também é escritor. São de sua autoria: “Max e os demônios”, “A Amante de Proust”, “Gabinete de curiosidades”, “O sol brilhou Currúpnia”, entre outros.

Nos últimos anos dividindo seu tempo com a medicina, tem se dedicado à arte e a cultura. Foi presidente da Bienal, do teatro São Pedro, da Biblioteca Pública do Estado. Recentemente se tornou colecionador de livros clássicos antigos.

Parabéns governador Leite, o senhor acertou em cheio ao indicar Gilberto Schwartsmann, para presidir a nossa Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (FOSPA).

No final, sei que se deliciará com o mesmo sentimento que vive no seio da nossa família:

ORGULHO!

O único lamento é que gostaria que meus pais pudessem ler esta coluna!!

Carlos Roberto Schwartsmann – Médico e Professor universitário

"Da Vinci" e a orquestra sinfônica

