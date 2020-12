Variedades Dado Villa-Lobos critica apreensão de fitas da Legião: ‘Estão quebrando um contrato mundial’

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Dado Villa-Lobos, ex-guitarrista do Legião Urbana. (Foto: Reprodução)

Guitarrista da Legião Urbana, Dado Villa-Lobos se mostrou indignado com a apreensão, no Rio, num depósito utilizado pela gravadora Universal Music, de 91 fitas que incluem as masters dos LPs gravados pela banda. Segundo a Polícia Civil, que executou a ação, eles contêm material inédito do líder do grupo, Renato Russo (1960-1996), que seriam entregues ao seu filho e herdeiro, Giuliano Manfredini.

Procurada, a Universal Music Brasil disse, em nota, ter sido “surpreendida com este mandado de busca e apreensão em seu arquivo de tapes” e que “está providenciando acesso ao IP para ter conhecimento do que se trata para tomar as medidas legais cabíveis.” Dado Villa-Lobos, por sua vez, disse ter entrado em contato com a presidência da gravadora para relatar sua insatisfação com a ação policial.

Por intermédio de sua assessoria de imprensa, Giuliano Manfredini disse que ainda não teve “a oportunidade de analisar detidamente o que existe no material descoberto ontem (quarta-feira)” e que “buscará o auxílio de profissionais especializados, técnicos e competentes, para manusear, higienizar e catalogar” as fitas. Ele expressou um descontentamento com as declarações de Dado Villa-Lobos de que “o material apreendido pertence à Universal Music”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Variedades