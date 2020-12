Variedades Márcio Garcia se pronuncia sobre polêmica com o irmão

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2020

Ele também agradeceu a todos que torceram pela recuperação do seu pai, que está com coronavírus. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Marcello Machado, irmão de Márcio Garcia, usou a sua conta no Facebook para contar que iria tocar em uma festa de Reveillon para 400 pessoas, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O DJ sofreu críticas severas principalmente por ainda estarmos em meio à pandemia do novo coronavírus e uma das principais instruçõe para evitar o contágio pela doença é não fazer aglomerações. Nesta sexta-feira (11), Márcio Garcia compartilhou um vídeo em sua conta no Instagram e começou agradecendo a todos que torcem pela recuperação de seu pai, que está internado com Covid-19.

“Estou passando por aqui para agradecer cada um de vocês que entrou nessa corrente de fé pelo meu pai. Ele vem se recuperando. Muito obrigado de coração. Quero agradecer também a equipe médica que está sendo super competente”, disse ele. Em seguida, o ator contou que já contraiu a doença e teve apenas sintomas leves. “Quero aproveitar para fazer uma revelação. Eu já peguei Covid, eu, minha esposa, meus filhos, pegamos há uns meses. Eu tive uma diarreia pequena, não sofri muitas sequelas”, afirmou. Para concluir, o artista se pronunciou sobre a polêmica envolvendo o irmão e contou que é contra qualquer tipo de festa.

“E quero aproveitar para falar de outro assunto que está hoje nas redes sociais, sobre uma festa que meu irmão estaria organizando para o final do ano. Eu confesso que não tinha me atentado que era uma festa presencial. Estava convicto de que era uma festa virtual. Ele não está diretamente envolvido, porque ele é apenas o DJ e o criador dos flyers. É uma festa que tem um distanciamento social bastante razoável, pouca gente para muito espaço. Mas quero deixar registrado que eu não concordo, não acho correto. Vou tentar convencê-lo a desistir da festa. Claro que ele precisa trabalhar, mas infelizmente não dá para ser dessa forma”, afirmou.

