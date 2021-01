Porto Alegre Dados apontam queda brusca no roubo de veículos após criação do Grupo de Combate ao Roubo de Veículos da Brigada Militar

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2021

Cai o número de roubo de veículos em Porto Alegre.

Desde 2019, a Brigada Militar vêm desenvolvendo estratégia de combate ao roubo de veículos em Porto Alegre, a partir da criação do Grupo de Combate ao Roubo de Veículos (GRV) no Comando de Policiamento da Capital (CPC). Com foco no trabalho de inteligência, as ações têm suporte do policiamento ostensivo tanto do CPC como do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), além da interação contínua com Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

O grupo que foi pensado através do lançamento do Programa RS Seguro e criado em 28 de fevereiro de 2019, já vem trazendo excelentes resultados no quesito segurança.

Em janeiro de 2018, 874 veículos foram roubados na Capital. Em janeiro de 2020, 366 veículos foram roubados no mesmo período.

Além da prevenção e desarticulação desses crimes, outros números também são incentivadores: 73% dos veículos roubados em Porto Alegre foram recuperados pela Brigada Militar em 2020.

Análises dos locais onde os crimes acontecem, análise da descrição das vítimas referente ao perfil dos criminosos, identificação dos indivíduos e possíveis comparsas, trocas de informações com setores de inteligência de outros órgãos da segurança pública, monitoramento através do cercamento eletrônico estão entre os eixos norteadores e forma de atuação do GRV.

Essas ações garantiram que a média diária do número de roubos que em 2016 era mais de 22 veículos por dia, baixou para apenas 8,81.

