Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2021

Instituição já teve outros surtos de Covid desde o começo da pandemia. (Foto: Divulgação/GHC)

Localizado na Zona Norte de Porto Alegre, o Grupo Hospitalar Conceição (GHC) informou oficialmente a Secretaria Estadual da Saúde (SES) sobre a ocorrência de um surto de coronavírus entre trabalhadores da instituição. Receberam teste positivo ao menos oito dos 38 médicos do setor de emergência pediátrica do Hospital da Criança, além de 28 profissionais.

Conforme o Núcleo de Epidemiologia do GHC, os casos foram confirmados desde o último sábado (16) e esses funcionários estão cumprindo quarentena domiciliar. Já os demais que tiveram contato com os infectados foram submetidos a testagem.

A instituição também avalia como mínimo o risco de contágio por parte dos pacientes, por causa do uso dos equipamentos de proteção e outras medidas de prevenção ao coronavírus. No caso dos pediatras e obstetras, a capacidade de atendimento também não teria sido comprometido, pois os demais 30 médicos conseguem absorver a demanda.

Este não é o primeiro cenário de surtos da doença em hospitais do grupo, considerado uma referência no atendimento a casos de Covid no Rio Grande do Sul. Desde a chega da pandemia ao Estado, em março do ano passado, 70 ocorrências coletivas foram notificadas: oito no Hospital da Criança, 14 no Cristo Redentor, duas na unidade de pronto-atendimento (UPA) Moacyr Scliar e 46 no Hospital Conceição.

Vacinação no GHC

O fato é noticiado na mesma semana em que trabalhadores do Grupo Hospitalar Conceição começaram a receber a vacina Coronavac. Na manhã de quarta-feira (20), seis profissionais de áreas que atendem pacientes de Covid foram os primeiros a receber as doses. O grupo inaugural foi formado por duas enfermeiras, dois médicos e duas técnicas de enfermagem, em um total de dois homens e quatro mulheres.

Os profissionais de saúde destes setores citados que participam de projetos de pesquisa com vacinas devem procurar o gestor da área para estabelecer contato com o pesquisador responsável, que orientará sobre a realização ou não da imunização para covid.

Presente neste momento especial, o diretor-presidente do GHC, Cláudio Oliveira, saudou a chegada da vacina: “Estamos emocionados em poder dar início à vacinação de nossos profissionais que são tão importantes para o cuidado da população”.

O evento contou com a presença do titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Mauro Sparta, que também é funcionário do GHC. Ele salientou, por sua vez: “Com a imunização, esperamos um futuro promissor”.

Imunização prossegue

Trabalhadores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Unidade de Pronto-Atendimento da Vila Cruzeiro do Sul (Zona Sul de Porto Alegre) que atuam na linha-de-frente de combate à Covid receberão a primeira dose da vacina Coronavac. As injeções serão aplicadas a partir desta segunda-feira (25).

A imunização desses profissionais consta na primeira fase da campanha nacional de imunização, assim como os idosos residentes em instituições de longa permanência e pessoas com deficiência abrigadas em entidades de acolhimento.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) destaca que, como o procedimento está sendo realizado por equipes volantes das gerências distritais do órgão, a quantitade de doses está reservada a esse público-alvo.

(Marcello Campos)

