Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2021

Até o início da noite, quase 10,3 mil doses já haviam sido aplicadas na capital gaúcha. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

Desde esta quinta-feira (21), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Porto Alegre disponibiliza um “vacinômetro” para a população acompanhar a evolução da campanha de imunização contra o coronavírus na capital gaúcha. O painel pode ser acessado por meio de link disponível no site oficial prefeitura.poa.br e, até as 19h, contabilizava quase 10,3 mil contemplados pela primeira dose.

Os dados são atualizados a partir da inserção de dados pelas instituições de saúde. “A vacinação é nossa prioridade neste momento e permitir que a população acompanhe diariamente a evolução deste trabalho faz parte da nossa política de transparência”, ressaltou o prefeito Sebastião Melo.

A ferramenta apresenta a soma de doses registradas no sistema de informações, público-alvo das fases da campanha, porcentagem do público-alvo vacinado para a fase atual da campanha e gráficos com doses administradas diariamente e registradas, além de número acumulado de doses administradas.

Os dados são atualizados a cada hora a partir da inserção de registros no sistema de informação da campanha pelos estabelecimentos de saúde. Também é possível consultar o quantitativo de doses registradas por estabelecimento de saúde.

Das 10.299 doses de vacina Coronavac aplicadas em Porto Alegre até as 18h40min, 5.223 foram recebidas por profissionais de saúde e 5.075 por idosos, acamados e pessoas com deficiência institucionalizados. Essas 10.299 doses correspondem a 10,18% da meta do público-alvo da primeira fase da campanha.

Atividade intensa

Ao longo do dia, equipes de profissionais da SMS percorreram 90 instituições de longa permanência de idosos e visitaram pessoas acamadas, em suas residências, para fazer a imunização. O deslocamento das equipes teve apoio do Comando Militar do Sul e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Pela manhã, o secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta, esteve no Complexo Hospitalar Santa Casa de Misericórdia para acompanhar a vacinação dos profissionais que atuam no atendimento a pessoas com Covid-19. Já à tarde, Sparta conferiu a vacinação no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, onde cerca de 400 profissionais devem ser imunizados.

Já os trabalhadores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Unidade de Pronto-Atendimento da Vila Cruzeiro do Sul (Zona Sul de Porto Alegre) que atuam na linha-de-frente de combate à Covid receberão a primeira dose da vacina Coronavac. As injeções serão aplicadas a partir desta segunda-feira (25).

A imunização desses profissionais consta na primeira fase da campanha nacional de imunização, assim como os idosos residentes em instituições de longa permanência e pessoas com deficiência abrigadas em entidades de acolhimento.

Segundo a SMS, como o procedimento está sendo realizado por equipes volantes das gerências distritais do órgão, a quantidade de doses está reservada a esse público-alvo.

Na primeira remessa, Porto Alegre recebeu cerca de 51 mil doses. Nesta etapa, serão vacinados idosos que residem em instituições de longa permanência, idosos acamados, pessoas com deficiência institucionalizadas e profissionais da saúde que atuam na linha de frente do combate e enfrentamento à Covid. No momento, ainda não há aplicação nas unidades de saúde.

(Marcello Campos)

