Polícia Uma pessoa morre em acidente de trânsito, que envolveu quatro veículos em Itaara

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2021

Uma pessoa morreu no local do acidente. Foto: PRF/Divulgação

Agentes da Polícia Rodoviária Federal atenderam um acidente com morte em Itaara, na tarde desta quinta-feira (21), no km 298 da BR 158. Quatro veículos estavam envolvidos na colisão, que vitimou uma pessoa.

Em atendimento no local, os policiais verificaram a origem dos veículos: um caminhão Scania R500 de Cascavel-PR, um Mercedez Benz Atego de Ijuí-RS, um automóvel Chery QQ3 de Santa Maria e um Jeep Compass de Tupancireta-RS.

O condutor do Chery, de 50 anos, morreu no local. A motorista do Compass, de 62 anos, sofreu lesões graves, sendo socorrida pelos Bombeiros Militares e pela PRF, e depois encaminhada ao HUSM em Santa Maria.

Os motoristas dos caminhões não sofreram lesões. Eles fizeram o teste com o bafômetro, ambos com resultado negativo.

Os policiais rodoviários federais trabalharam no local para a liberação do trânsito e apuração das causas e demais detalhes da ocorrência, que ainda estão sendo analisadas. Os veículos foram removidos ao depósito e estão à disposição da Polícia Civil, onde foi registrada a ocorrência.

Família com drogas

Agentes da Polícia Rodoviária Federal e da Brigada Militar prenderam uma família que transportava cocaína em Arroio Grande. Pai, mãe, filho e um amigo viajavam com mais de meio quilo da droga em uma bolsa.

A Polícia Rodoviária Federal e a Brigada Militar apreenderam cocaína e prenderam os três ocupantes do carro, na manhã desta quinta-feira (21), na BR 116.

A ação ocorreu durante a operação conjunta, quando os policiais abordaram um Classic com placas de Viamão. Ao revistarem os pertences dos passageiros, foi encontrado um pacote com cerca de 600 gramas de cocaína, na bolsa de uma mulher de 23 anos. Com ela, estava o marido, de 26 anos, o filho, de 2, e um amigo do casal, de 20. Eles assumiram que levariam a droga para Jaguarão, fronteira com o Uruguai.

Os três envolvidos foram presos por tráfico de drogas e encaminhados com a cocaína e o carro à Polícia Civil em Arroio Grande. A criança ficou aos cuidados do conselho tutelar.

Essa ação representa um prejuízo superior a 50 mil reais ao crime organizado.

