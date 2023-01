Rio Grande do Sul Daer conclui recuperação da ERS-332, no Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2023

Aproximadamente R$ 21,5 milhões foram investidos no trecho entre Encantado e Arvorezinha Foto: Divulgação/Daer Aproximadamente R$ 21,5 milhões foram investidos no trecho entre Encantado e Arvorezinha (Foto: Divulgação/Daer) Foto: Divulgação/Daer

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Daer anunciou nesta terça-feira (24) a recuperação da ERS-332, no Vale do Taquari. As condições de trafegabilidade da ERS-332 estão renovadas. No trecho entre Encantado e Arvorezinha, o governo do Estado investiu aproximadamente R$ 21,5 milhões.

Executados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt), os serviços de recuperação finalizados este mês começaram em junho de 2021. De acordo com o titular da Selt, Juvir Costella, as ações nos 92,01 quilômetros da estrada integram o Plano de Obras 2021-2022.

“A rodovia liga as regiões da Produção, do Alto da Serra do Botucaraí e do Vale do Taquari, servindo de rota entre diversos municípios, além de meio para o escoamento da produção local”, diz Costella.

A ERS-332 é a única ligação pavimentada com o restante do Estado de cidades como Nova Bréscia, Coqueiro Baixo, Relvado, Doutor Ricardo, Anta Gorda, Putinga, Ilópolis, Arvorezinha e Itapuca, além de Encantado, que conta com áreas de aglomeração urbana ao longo da estrada.

Em todo o segmento, houve a limpeza da estrada e roçada. Os reparos nos pontos críticos abrangeram 30 mil metros quadrados e a reperfilagem foi executada em 55 quilômetros, sendo 13 quilômetros de Arvorezinha até a BR-386 e 42 quilômetros de Encantado a Arvorezinha.

