Rio Grande do Sul Daer encaminha primeiro edital para passarelas na Região Metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

Serão construídas seis passarelas na ERS-118, na Região Metropolitana da Capital Foto: Divulgação Daer Serão construídas seis passarelas na ERS-118, na Região Metropolitana da Capital. (Foto: Divulgação Daer) Foto: Divulgação Daer

O Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) começa a licitar as obras das passarelas para pedestres na ERS-118, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Dos seis editais, o primeiro a ser encaminhado à Celic (Central de Licitações do Estado) prevê a construção de uma travessia em Sapucaia do Sul, no quilômetro 5,1 da rodovia.

“Garantir a segurança das pessoas, especialmente em áreas urbanas, é tão importante quanto ampliar a capacidade da estrada”, diz o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. “Por essa razão, pretendemos em breve encaminhar à Celic um processo para execução de outra passarela, que ficará no quilômetro 10, em Cachoeirinha.”

De acordo com o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, as travessias são estruturas metálicas projetadas para atender às diversas necessidades dos usuários da ERS-118. “Elas seguem as normas de acessibilidade, com rampas de acesso e segurança, contando com as laterais protegidas por telas e iluminação própria”, destaca.

Faustino salienta que a primeira passarela, em Sapucaia do Sul, será construída assim que for concluída a licitação, que deve levar em torno de 90 dias. O investimento é de R$ 2,5 milhões, provenientes do Tesouro do Estado, e a duração estimada dos serviços, de seis meses.

“A expectativa é de que a construção das duas primeiras passarelas comece ainda em 2020. No próximo ano, devem ocorrer as licitações e obras das demais, localizadas em Sapucaia do Sul e Gravataí”, destaca Faustino. As obras de duplicação da ERS-118, que estão com 90% do cronograma concluído, têm previsão de entrega para dezembro deste ano.

Passarelas que serão construídas na ERS-118

Sapucaia do Sul

• Km 2,1: na Rua Artur Bernardes e Av.Luiz Pasteur

• Km 2,6: na interseção com a Rua Tenente Timbaúva

• Km 5,1: nas ruas Alcebíades Tavares e Quintino Bocaiúva

Cachoeirinha

• Km 10,4: na Avenida Atlântida e Estrada Costa do Ipiranga

Gravataí

• Km 14,1: nas estradas Antônio Carlos Jobim e Dionísio Cardoso de Lima

• Km 19,4: na Avenida Brasil.

