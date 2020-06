Porto Alegre Fiscalização orienta comerciantes no Centro Histórico em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Decreto municipal com normas atualizadas entrou em vigor nesta segunda-feira Foto: Luciano Lanes/PMPA Decreto municipal com normas atualizadas entrou em vigor nesta segunda-feira. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

As equipes de fiscalização da prefeitura de Porto Alegre percorreram o Centro Histórico para orientar comerciantes sobre as regras do Decreto 20.623, no seu primeiro dia de validade, nesta segunda-feira (22). Comércios, bares e restaurantes foram instruídos a cumprirem as determinações para o funcionamento, sem aplicação de multa nos estabelecimentos em desacordo.

“Neste primeiro dia, o trabalho dos fiscais foi de orientação para que os empreendedores tenham tempo e informação para se adequarem às novas normas. Com isso, esperamos contar com a colaboração de todos, pois as próximas semanas serão determinantes para frear o avanço da Covid-19”, disse o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

A ação faz parte da operação Esforço Concentrado, do Escritório de Fiscalização, que monitora o funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços desde 31 de março. Até o momento, 12,7 mil locais já foram fiscalizados. Também são verificados parques e praças, transporte e obras.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre