Inter D’Alessandro, ex-Inter, é o novo coordenador de futebol do Cruzeiro, de Minas Gerais

Por Redação O Sul | 2 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Seu papel será de servir como um elo entre elenco, a comissão técnica e a direção da SAF do clube mineiro Foto: Ricardo Duarte/Inter Seu papel será de servir como um elo entre elenco, a comissão técnica e a direção da SAF do clube mineiro. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ídolo e ex-jogador do Inter D’Alessandro começará uma nova trajetória no futebol, mas desta vez fora dos gramados. Será em Belo Horizonte, no Cruzeiro. O ex-camisa 10 chegou a um acordo com o clube mineiro e irá trabalhar no departamento de futebol. A ideia é que o argentino comece a atuar já na semana que vem.

O ídolo colorado já esteve presente em Minas na semana passada para acompanhar os treinamentos do seu atual clube. O papel de Dale será como um elo entre o elenco mineiro, a comissão técnica e a direção da SAF do clube. Ex-zagueiro de Corinthians e Athletico-PR, Paulo André ocupa um lugar na diretoria de futebol da Raposa e trabalhará com D’Ale.

Após uma temporada no Nacional, do Uruguai, em 2021, D’Alessandro voltou ao Inter no começo de 2022 para se despedir do clube gaúcho. O último jogo como jogador profissional aconteceu em abril, quando marcou seu último gol, na vitória por 2 a 1, sobre o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro.

Antes de fechar com o Cruzeiro, Dale teve seu nome especulado pelos jornalistas da Argentina para ir trabalhar no River Plate. Durante a Copa do Mundo do Catar 2022, o argentino foi comentarista do Grupo Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/dalessandro-ex-inter-e-o-novo-coordenador-de-futebol-do-cruzeiro-de-minas-gerais/

D’Alessandro, ex-Inter, é o novo coordenador de futebol do Cruzeiro, de Minas Gerais