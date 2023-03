Grêmio Renato Portaluppi projeta o clássico entre Grêmio e Inter e pede um evento “com educação”

Por Redação O Sul | 2 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











A importância do primeiro clássico de 2023 entrou em pauta na entrevista do técnico após o jogo a classificação para a segunda fase da competição nacional Foto: Lucas Uebel/Grêmio A importância do primeiro clássico de 2023 entrou em pauta na entrevista do técnico após o jogo a classificação para a segunda fase da competição nacional (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, o técnico Renato Portaluppi foi perguntado sobre o clássico Grenal. Apesar do Grêmio estar classificado e a seis pontos do maior rival, o treinador ressaltou a importância da partida e pediu um evento com educação e sem brigas.

Nas últimas edições do clássico, foram registrados alguns episódios de violência tanto dentro quanto fora de campo. Renato pediu para que os torcedores e os jogadores evitassem brigas para não manchar o clássico mais esperado dos últimos anos.

“Grenal é Grenal. Tem a rivalidade. O Grêmio está bem encaminhado no campeonato. Mas a Arena estará lotada e tudo pode acontecer. Não importa quem esteja na frente do outro, é a rivalidade. Esperamos que a torcida do Grêmio e do Inter possam ir ao estádio, mas com educação. Sem brigas. Que a gente dê exemplo para todo Brasil como se faz um clássico sem confusão”, disse Renato.

O comandante tricolor disse também que não possui dúvida sobre o time que vai entrar em campo no domingo (05). Ainda citou que o Grenal vale muito para os dois clubes e para a rivalidade.

“Na minha cabeça não tem dúvida [sobre o time]. Vou pensar na equipe para enfrentar o Internacional. Vocês podem falar que o Grenal não vale muito, mas vale, sim. Vocês sabem da rivalidade que tem”, disse o treinador gremista.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/renato-portaluppi-projeta-o-classico-entre-gremio-e-inter-e-pede-um-evento-com-educacao/

Renato Portaluppi projeta o clássico entre Grêmio e Inter e pede um evento “com educação”