Por Redação O Sul | 2 de março de 2023

Após o episódio de violência, o clássico foi adiado Foto: Reprodução Após os episódios de violência, o clássico foi adiado (Reprodução) Foto: Reprodução

Em 26 de fevereiro de 2022 ocorreria mais um clássico Grenal, mas na verdade, aconteceu um dos episódios mais lamentáveis da história do futebol gaúcho.

Na ocasião, antes da chegada ao estádio da delegação gremista, o ônibus que transportava os jogadores foi atacado por alguns “torcedores” colorados por pedras.

Após a pedrada, o volante do Grêmio Vilasanti sofreu um traumatismo craniano e precisou ser levado a um hospital da Capital, onde acabou passando a noite e no dia seguinte recebeu alta.

Após polêmicas, reclamações e indefinições naquela tarde, a partida foi adiada e reagendada para 11 dias depois no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Caso de polícia

A polícia chegou a prender preventivamente um homem considerado responsável pela pedrada. O jovem, na época, com 20 anos, foi preso em Tramandaí, no Litoral Norte gaúcho. Passados quatro dias, o homem foi solto. Mesmo com a liberdade, ele foi indiciado por tentativa de homicídio com dolo eventual.

Com isso, desde então, o caso está parado na Justiça. A primeira audiência para a oitiva das testemunhas foi marcada para agosto de 2022, mas acabou sendo transferida para dezembro. Desde então, o caso se arrasta na Justiça.

