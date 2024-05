Rio Grande do Sul Quase 380 mil pontos ainda estão sem luz no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

O balanço da falta de energia foi divulgado pelo governo gaúcho Foto: Freepik O balanço da falta de energia foi divulgado pelo governo gaúcho. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

Quase 380 mil pontos continuam sem energia elétrica no Rio Grande do Sul, de acordo com balanço do governo do Estado divulgado nesta quinta-feira (9).

Desse total, mais de 185 mil estão localizados na área de concessão da CEEE Equatorial e 194,3 mil na da RGE. Em grande parte dos pontos, a energia foi desligada por motivos de segurança em razão dos alagamentos.

O desabastecimento de água ainda afeta mais de 450 mil clientes da Corsan. Em Porto Alegre, atendida pelo Dmae, as estações de tratamento Moinhos de Vento e Ilha da Pintada continuam fora de operação devido a inundações.

