Por Andrei Severo * | 26 de novembro de 2021

D'Alessandro se despediu do Inter em dezembro diante do Palmeiras, porém a torcida colorada não estava presente no Beira-Rio Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Na última quarta-feira (24), Andrés Nicolás D’Alessandro conversou em entrevista ao jornal El País, do Uruguai, e ressaltou a vontade de encerrar sua carreira com a camisa do Inter. O jogador de 38 anos já tem alinhado um acordo com a direção do clube gaúcho para retornar ao colorado no qual ficou durante 12 anos de sua carreira.

O ídolo colorado admitiu ter um desejo maior de retornar a Porto Alegre do que para Buenos Aires, onde também fez história no River Plate. “River me colocou no mundo do futebol, meu deu a possibilidade, me abriu as portas; e no Inter passei 13 anos. Pela história recente, me parece que estou muito mais perto do Inter. Meu desejo está mais perto de Porto Alegre que da Argentina”, comentou.

D’Alessandro tem seu contrato se encerrando com o Nacional (URU) no fim de 2021. O argentino ressaltou ter apenas desejos no momento, porém, destacou sua vontade em atuar por mais seis meses antes de pendurar as chuteiras: “Não muito mais. A ver quem me recebe de braços abertos”.

O River Plate se consagrou campeão argentino nessa quinta-feira (25). D’Alessandro ressaltou sua relação com Marcelo Gallardo, treinador da equipe Millonaria. “Era o que lhe faltava, é incrível. O acompanhamos dia a dia. Eu sempre vejo o campeonato. O dia a dia com o Marcelo é intenso”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

