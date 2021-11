Dupla Gre-Nal Federação Gaúcha de Futebol anuncia primeiras datas para o Gauchão de 2022

Por Leonardo Moll * | 25 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Primeiro Grenal de 2022 será disputado no estádio Beira-Rio Foto: Ricardo Duarte / S.C Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Foram divulgadas na tarde desta quinta-feira (25) as datas das primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho do que vem. Com a competição se iniciando no dia 26 de Janeiro, tanto Grêmio, quanto Inter já sabem quem serão seus adversários na estreia.

O Grêmio é quem estreia atuando em seus domínios. O tricolor pega o Caxias na primeira rodada competição. Já o Inter viaja até Caxias do Sul, para enfrentar o Juventude, no Alfredo Jaconi. O primeiro Grenal será disputado no estádio Beira-Rio, com sua data a se definir (05/03 ou 06/03).

O colorado terá a seguinte sequência no decorrer da competição: Juventude (fora), União Frederiquense (casa), São Luiz (fora), Ypiranga (fora), Novo Hamburgo (casa), Caxias (fora), Brasil de Pelotas (casa), São José (fora), Grêmio (casa), Aimoré (casa) e Guarany (fora).

Já o imortal, em onze partidas, terá esta sequência: Caxias (casa), Brasil de Pelotas (fora), São José (casa), Guarany (casa), Aimoré (fora), Juventude (casa), União Frederiquense (fora), São Luiz (casa), Inter (fora), Novo Hamburgo (fora) e Ypiranga (casa).

* Por supervisão de: Marjana Varjas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dupla Gre-Nal