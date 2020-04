Celebridades Dalton Vigh sobre estar no ar em três novelas: “Brinco que estou todo exibidão”

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2020

No ar em três novelas, a principal delas a reprise de “Fina Estampa” (TV Globo), em horário nobre, Dalton Vigh, 55, diz que o seu perfeccionismo o impede de acompanhar a trama. “Não estou nas redes sociais, mas na televisão estou em todos os lugares”, diz o ator, em tom de brincadeira.

“É uma oportunidade de ter um certo saudosismo, de lembrar de situações engraçadas que aconteciam durante a cena. Neste momento eu esqueço de ser muito autocritico e procurar os defeitos”, diz Vigh, que afirma ser exigente consigo mesmo.

Além da questão pessoal, Vigh conta que não costuma lembrar de ligar a TV para assistir todos os dias. “É bem no horário em que as crianças vão dormir. Esses dias eu lembrei de assistir, e também lembrei de assistir ‘O Clone’ [no canal Viva]”, diz o ator que está em casa com a família em meio à quarentena. “Sou de uma época em que não existia essa coisa de série, continuidade. Tenho problema em ver coisas em capítulos, gosto de filme, peça de teatro. Que começa e acaba”, completa.

Ainda com bom humor, Dalton Vigh revela o que tem dito para os amigos e familiares que comentam o fato de ele estar no ar em três novelas diferentes – duas reprises, “Fina Estampa” (TV Globo, 2011-2012) e “O Clone” (TV Globo, 2011-2012) no Viva, e também em “As Aventuras de Poliana” (SBT).

“Eu não faço esforço nenhum, já está tudo gravado [risos]. Mas essa não é a primeira vez que isso acontece comigo. Quando eu fiz ‘Pérola Negra’ [SBT, 1998-1999] que foi toda gravada, já estava na Globo. É curioso, você quer fugir mas não dá. Costumo brincar dizendo para as pessoas que estou todo exibidão.”

Exibida entre 2011 e 2012, “Fina Estampa” mostra a história de duas mulheres completamente opostas: Tereza Cristina (Christiane Torloni), rica e arrogante, e a trabalhadora Griselda (Lília Cabral) que disputam o amor de Renê, personagem de Dalton Vigh.

Para ele, que interpreta o galã do folhetim, o motivo pelo qual a novela está sendo reprisada – no lugar de “Amor de Mãe”, por causa da paralisação das gravações devido ao novo coronavírus –, não deve ser comemorado. “Achei legal o fato de a novela estar sendo reprisada mas não pelas circunstâncias que é essa pandemia. Estaria mais feliz se estivesse passando no Vale A Pena Ver de Novo.”

“Que daqui a pouco volte tudo ao normal, que a vida continue. Não sei como vai ser a nossa vida a partir de agora, mas eu torço para que volte a normalidade o mais rápido possível”, diz o ator.

