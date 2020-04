Magazine “Ela vai aparecer”, diz Boninho ao ser questionado sobre Dua Lipa na final do “BBB20”

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2020

Artista (foto) canta "Don't Start Now", música coreografada por Manu no reality Foto: Instagram/dualipa Artista (foto) canta "Don't Start Now", música coreografada por Manu no reality. (Foto: Instagram/dualipa) Foto: Instagram/dualipa

Boninho, chefe do núcleo de reality shows da TV Globo, confirmou uma possível participação da cantora Dua Lipa via live na final do “BBB 20”, já que é ela quem canta a música “Don’t Start Now”, coreografada tantas vezes nesta 20ª edição por Manu Gavassi e os demais brothers.

A informação foi revelada via comentários do Instagram, após um seguidor escrever a mensagem: “Põe a Dua Lipa para gravar umas músicas para a final do programa”. Boninho, então, respondeu: “Ela vai aparecer”.

No último domingo (19), a cantora britânica publicou em seu perfil no Twitter o trecho de um vídeo em que Manu, Thelma, Rafa, Babu e Mari dançam ao som de sua música. Junto ao vídeo, ela escreveu “Brazil” e colocou um emoji de coração.

Boninho passou parte da madrugada desta quarta-feira (22) revelando no Instagram detalhes da reta final do “BBB 20”. As informações foram dadas aos fãs que aproveitaram para fazer perguntas nos comentários da postagem de um vídeo em que ele elogia a equipe do “BBB 20”.

O chefe contou, por exemplo, que a prova da imunidade que definirá o primeiro finalista do programa será um “quiz”. Disse também que a próxima eliminação será sábado, e revelou que os brothers eliminados vão participar da final virtualmente.

A uma pessoa que pediu para os quatro últimos jogadores – Babu, Manu, Rafa e –Thelma ficarem para a final, respondeu que essa hipótese não existe. “Não dá! É o jogo”, disse.

