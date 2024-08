Dicas de O Sul Dame La Libertad: espetáculo de dança celebra a resistência feminina com show em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2024

A apresentação convida o público a refletir sobre o Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao combate à violência contra a mulher.

No próximo sábado (17), Porto Alegre receberá o espetáculo de dança Dame La Libertad, que será apresentado às 19h30min no Espaço Força e Luz, localizado na rua dos Andradas, 1223, no Centro. A montagem, que custa R$ 40, é inspirada no poema musicado do espanhol José Manuel Caballero Bonald.

O espetáculo multicultural narra uma história de luta física, emocional e criativa, destacando a beleza e a riqueza das experiências únicas de cada mulher. A apresentação convida o público a refletir sobre o Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao combate à violência contra a mulher.

Com interpretações acompanhadas de música, o espetáculo incorpora cenas marcadas por passagens poéticas, utilizando como cenário imagens projetadas de gravuras dos contos “Dona Gaudina e seus bichos”, de Wilson Cavalcanti (Cava), além de fotografias de Edison Nunes.

As intérpretes são: Aline Nunes, Aline Zagonel, Andressa Porto, Fernanda “Zahira Razi”, Giovanna Alvarenga, Iessa Medeiros, Lali Garrido, Marcela Gonzaga, Mari Rúbia Garrido, Michele Milanesi, Rosany Rrodrigues, Rubia Zagonel, Simone Alves, Valeska Brum.

Serviço

O que: Dame La Libertad

Onde: Espaço Força e Luz – Auditório Barbosa Lessa. Rua dos Andradas, 1223

Quando: 17 de agosto (sábado), às 19h30min

Ingressos: R$ 40 (https://www.sympla.com.br/evento/dame-la-libertad/2517505)

