Esporte Duas mulheres acusam Daniel Alves de apalpá-las na mesma noite em que o ex-jogador teria cometido estupro em Barcelona

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2024

Julgamento do ex-jogador está previsto para terminar nesta quarta-feira em Barcelona Foto: Lucas Figueiredo/CBF Julgamento do ex-jogador está previsto para terminar nesta quarta-feira em Barcelona. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Duas mulheres acusaram Daniel Alves de apalpá-las na mesma noite em que ele teria estuprado uma jovem em uma boate em Barcelona, na Espanha, em 30 de dezembro de 2022. Elas prestaram depoimento no primeiro dia do julgamento do ex-jogador, na segunda-feira (5), na condição de testemunhas.

As mulheres que acusaram o ex-lateral de apalpá-las são uma amiga e uma prima da jovem que o acusa de estupro e estavam na boate com ela naquela noite. Nenhuma delas teve o nome divulgado por motivos de segurança. As duas disseram ao tribunal que o ex-jogador as convidou para a área VIP da boate, onde ele estava com amigos.

As três mulheres dançaram com eles na área VIP, segundo o jornalista espanhol Jesús González Albalat, que viu imagens de câmeras de segurança que estão em segredo de Justiça.

Em depoimento, as duas mulheres afirmaram que na área VIP o ex-jogador as apalpou e flertou com a autora da denúncia de estupro antes de insistir para que a jovem entrasse com ele por uma porta. A amiga da jovem também disse que o ex-atleta ejaculou dentro da vítima no momento do estupro e que, antes, teve um comportamento agressivo.

A jovem que acusa o ex-jogador prestou depoimento na segunda-feira por cerca de uma hora. Sua voz foi distorcida para proteção, e a imprensa foi proibida de acompanhar o depoimento.

Daniel Alves está em prisão preventiva. A Promotoria pediu nove anos de detenção para o brasileiro. O ex-jogador, que pelo cronograma inicial do julgamento falaria na segunda, pediu para se pronunciar somente nesta quarta (7), depois de todas as testemunhas. O pedido foi aceito pela Justiça. A defesa do brasileiro pediu que ele fosse o último a prestar depoimento, sem oposição por parte da acusação e do magistério.

Segundo apurações iniciais, Daniel Alves deve afirmar que estava embriagado e que não se lembra do que aconteceu. A expectativa é de que ele apresente no tribunal uma nova versão sobre o episódio – a quinta diferente.

O julgamento, que entrou no segundo dia nessa terça-feira (6) com o depoimento de outras testemunhas, está previsto para terminar nesta quarta. No entanto, ainda não há data definida para a sentença ser divulgada.

