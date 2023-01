Esporte Daniel Alves é transferido de presídio na Espanha

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Uma das celas do presídio Brians 2, na Catalunha, para onde o brasileiro Daniel Alves foi transferido. Foto: Divulgação Uma das celas do presídio Brians 2, na Catalunha, para onde o brasileiro Daniel Alves foi transferido. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O jogador brasileiro Daniel Alves – preso na semana passada por suspeita de estupro e agressão sexual contra uma jovem em uma boate de Barcelona – foi transferido de prisão nesta segunda-feira (23) por questões de segurança.

Alves foi enviado nesta manhã ao presídio de Brians 2, a cerca de 40 quilômetros de Barcelona, para evitar risco à integridade física do jogador. Segundo a Secretaria de Justiça do governo da Catalunha, não houve nenhuma ameaça, e a transferência é preventiva.

Brians 2, que fica no mesmo complexo onde o brasileiro já estava desde sexta-feira, tem menos presidiários, a maioria já condenada – Daniel Alves cumpre prisão preventiva enquanto aguarda o processo.

Segundo o jornal catalão “La Vanguardia”, ele ficará em uma cela individual com banheiro. A Secretária de Justiça do governo da Catalunha não divulgou detalhes da transferência.

Um dos principais argumentos do governo catalão para a transferência de Alves é o de evitar a exposição do jogador, que é muito famoso na região, o que poderia trazer riscos para a sua segurança.

O presídio de Brians 1, para onde o brasileiro havia sido enviado na sexta-feira (20), tem mais presidiários, e as celas são maiores – portanto, compartilhadas com mais pessoas.

Já o presídio de Brians 2 tem celas menores e até individuais e costuma abrigar condenados “famosos”. Foi nesse centro presidiário que o norte-americano John McAfee, o conhecido criador do antivírus para computadores McAfee, foi encontrado morto em 2021.

John McAfee havia sido preso por suspeitas de fraude fiscal e aguardava no presídio extradição para os Estados Unidos.

Ccentro de Barcelona.

Troca de advogado

Fontes da família de Daniel ouvidas pela rede de TV espanhola TVE disseram que estudam trocar os responsáveis pela defesa do brasileiro.

Segundo a TVE, o advogado Pau Molins, que defendeu o ex-presidente do Barcelona, Sandro Rossell, no julgamento do caso sobre supostas irregularidades e fraudes na transferência de Neymar do Santos para o Barcelona, foi procurado pela família.

A Justiça catalã disse ainda não ter recebido nenhum comunicado da defesa de Alves sobre a suposta troca de advogados.

Prisão

O jogador brasileiro, que já vinha sendo investigado pela polícia e, depois, pela Justiça da Catalunha desde início de janeiro, foi preso preventivamente após ter ido prestar depoimento sobre o caso à polícia de Barcelona.

Ele foi detido no meio do depoimento e colocado à disposição da Justiça. Enquanto ele aguardava uma decisão, a Promotoria catalã entregou à juíza do caso um pedido de prisão preventiva sem fiança, com o argumento de alto risco de fuga, já Alves reside em outro país e teria meios financeiros para deixar a Espanha de avião.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte