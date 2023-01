Inter Inter aguarda Gabriel Baralhas para assinar contrato ainda nesta semana

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2023

Clube gaúcho acertou compra de 60% dos direitos do jogador



A terceira contratação do Inter está perto de chegar. Gabriel Baralhas, volante que estava no Atlético-GO, de 24 anos, deve chegar nesta semana em Porto Alegre para realizar exames médicos e assinar contrato, por duas ou três temporadas.

O Inter fechou negócio com o “Dragão” por cerca de R$ 5 milhões por 60% dos direitos econômicos do jogador. Os 40% restantes seguem com o Atlético-GO. Na última semana, o Colorado havia retomado as conversas com o time goiano por Baralhas.

O interesse pelo atleta havia iniciado ainda em dezembro da temporada de 2022. O volante se encaixa no perfil buscado pela diretoria colorada para suprir a ausência do volante Gabriel, que se recupera de lesão no joelho direito.

No momento, Mano Menezes conta apenas com Johnny e Matheus como volantes. Nesta temporada, Baralhas atuou em três partidas, pelo Campeonato Goiano.

